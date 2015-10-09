Форма поиска по сайту

09 октября 2015, 13:38

Экономика

Около 300 тысяч москвичей получили антикризисную поддержку

Фото: ТАСС

Около 300 тысяч москвичей, попавших в сложную жизненную ситуацию, получили адресную помощь в рамках реализации антикризисного плана, сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.

Напомним, адресная помощь оказывается департаментом соцзащиты гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, а также другим жителям столицы, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Нуждающиеся граждане получают необходимую бытовую технику, дорогостоящие лекарства и финансовую помощь.

Как получить адресную помощь в Москве

Государственная поддержка также оказывается и бизнесу. Вновь создаваемым предприятиям, промышленным комплексам и технопаркам предоставляется пакет налоговых льгот, в том числе по оплате за землю. Это обеспечивает снижение общей налоговой нагрузки от 10% до 25%, и гарантирует защиту от некоммерческих рисков.

Кроме того, для улучшения бизнес-климата упрощены процедуры регистрации предприятий и прав собственности, подключения к электроэнергии, сокращены сроки получения разрешительной документации в сфере строительства.

На заседание антикризисной комиссии заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественным отношениям Наталья Сергунина также отметила, что ситуация на рынке труда сейчас стабильна. Уровень безработицы вдвое ниже среднероссийских показателей, ее рост минимален даже в условиях непростой экономической ситуации. Всего в городе более 7,1 миллионов занятых.

департамент экономической политики и развития Москвы соцподдержка экономика и предпринимательство антикризисный план

