С января 2014 года МРОТ в России увеличится на 350 рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Совет Федерации одобрил повышение МРОТ с января 2014 года почти на 350 рублей до 5 554 рублей. В настоящее время он составляет 5 205 рублей.

Кроме того, с 1 января 2014 года МРОТ должен приблизиться к величине прожиточного минимума. В связи с этим он увеличится на 6,7% - на уровень инфляции 2013 года, уточненный Минэкономразвития России, до 5 554 рубля в месяц, сообщает РИА Новости.

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения России в 2014 году прогнозируется на уровне 8 579 рублей в месяц, что на 35,3% больше предлагаемого МРОТ.

Как сообщалось ранее, МРОТ достигнет уровня прожиточного минимума к 2017 году. Его увеличение ожидается за счет повышения уровня зарплат бюджетникам.

В Москве с 1 июля минимальный размер оплаты труда составляет 12 200 рублей.