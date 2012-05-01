В центре Москвы проходит первомайская демонстрация ФНПР и "ЕР"

Демонстрация профсоюзов в честь праздника Весны и Труда проходит в Москве.

Шествие движется по Тверской улице и Моховой площади. Множество людей пришли с воздушными шарами, цветами, флагами, флажками профсоюзов, "Единой России", "Молодой гвардии ЕР", а также с табличками с названиями предприятий и городов, сообщает РИА Новости.

Сайт ГУ МВД России по г. Москве сообщает, что в первомайской демонстрации принимают участие около 120 тысяч человек.

Присоединиться к акции ФНПР решила и "Единая Россия", которая поддерживает лозунги профсоюзов.

Президент Дмитрий Медведев и избранный глава государства, премьер-министр Владимир Путин прибыли на Манежную площадь, где присоединились к демонстрантам и приняли участие в праздничном шествии, посвященном Дню Весны и Труда.

Колонны демонстрантов растянулись по всей 1-й Тверской-Ямской улице, затем шествие двинулось по Манежной площади. Для демонстрантов играет оркестр, многие участники шествия поют. В колонне единороссов, которая идет за профсоюзными организациями, находятся представители партийного руководства, в частности, секретарь президиума Генсовета партии Сергей Неверов, первый замсекретаря президиума Генсовета ЕР Сергей Железняк, первый вице-спикер Госдумы Олег Морозов. Среди демонстрантов и мэр Москвы Сергей Собянин. Во главе колонны также шли председатель Московской независимой Федерации профсоюзов Михаил Шмаков и Московской Федерации профсоюзов Михаил Ногайцев. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин возглавил колонну Московской Ассоциации профсоюзов оборонных отраслей промышленности. Основные требования, с которыми выходят профсоюзы и единороссы, - это защита прав работников, отказ от повышения пенсионного возраста, запрет заемного труда.