Магнолия "Желтая река" расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"
Магнолия голая "Желтая река" расцвела в "Аптекарском огороде", сообщила пресс-секретарь ботанического сада Ольга Архипова.
Дерево растет рядом со сливой. Цветы растения желтовато-сливочного цвета похожи на лилии. Они могут достигать более 15 сантиметров в диаметре и обладают сильным запахом сладких фруктов, рассказал директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретюм. Со временем цветок бледнеет, сохраняя желтизну только в основании.
Цветки появляются на обнаженных ветвях в конце весны. Голую магнолию выращивают в садах при буддистских храмах Китая с VII века.
А с 31 мая в "Аптекарском огороде" пройдет выставка орхидей под открытым небом.
В экспозиции представлены ценные орхидеи умеренных широт, в числе которых Башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), Башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon) и Башмачок капельный (Cypripedium guttatum).