Магнолия "Желтая река" расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Магнолия голая "Желтая река" расцвела в "Аптекарском огороде", сообщила пресс-секретарь ботанического сада Ольга Архипова.

Дерево растет рядом со сливой. Цветы растения желтовато-сливочного цвета похожи на лилии. Они могут достигать более 15 сантиметров в диаметре и обладают сильным запахом сладких фруктов, рассказал директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретюм. Со временем цветок бледнеет, сохраняя желтизну только в основании.

Цветки появляются на обнаженных ветвях в конце весны. Голую магнолию выращивают в садах при буддистских храмах Китая с VII века.