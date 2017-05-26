Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая 2017, 11:54

Экология

Магнолия "Желтая река" расцвела в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Магнолия голая "Желтая река" расцвела в "Аптекарском огороде", сообщила пресс-секретарь ботанического сада Ольга Архипова.

Дерево растет рядом со сливой. Цветы растения желтовато-сливочного цвета похожи на лилии. Они могут достигать более 15 сантиметров в диаметре и обладают сильным запахом сладких фруктов, рассказал директор "Аптекарского огорода" Алексей Ретюм. Со временем цветок бледнеет, сохраняя желтизну только в основании.

Цветки появляются на обнаженных ветвях в конце весны. Голую магнолию выращивают в садах при буддистских храмах Китая с VII века.

Цветение редкого кактуса Царица ночи могли наблюдать москвичи 25 мая в "Аптекарском огороде". Бутон распустится на Селеницереусе крупноцветковом, цветы растения достигают 30 сантиметров в диаметре.

А с 31 мая в "Аптекарском огороде" пройдет выставка орхидей под открытым небом.

В экспозиции представлены ценные орхидеи умеренных широт, в числе которых Башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), Башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon) и Башмачок капельный (Cypripedium guttatum).

цветение Аптекарский огород свежий воздух

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика