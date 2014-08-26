Цирковое шоу ждет посетителей парка "Северное Тушино"

Фото: М24

В воскресенье, 31 августа, в парке "Северное Тушино" отпразднуют День знаний. Для детей организуют цирковое представление "Надувное шоу". Покажут его артисты Питиновы, которые творят настоящие чудеса с надувным реквизитом: зонтиками, скакалками и ходулями.

"На протяжении всего спектакля вас будут удивлять своим мастерством забавные клоуны, акробаты, жонглеры, эксцентрики, фокусники и эквилибристы", - отметили организаторы праздника.

Помимо "Надувного шоу" гостей парка ждут мастер-класс по хип-хопу, детская анимация и концерт детской группы "Джинсовые мальчики".

Также запланировано выступление артистов театра песни "Талисман", которые исполнят песни композитора Евгения Крылатова.

Вход на мероприятие бесплатный.