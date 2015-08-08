В Подмосковье найдены тела сотрудника МЧС и его жены

Фото: ТАСС/ Игорь Зотин

Тела супругов 1971 и 1974 года рождения, которые неделю назад уехали за грибами, найдены в подмосковных Озерах, сообщает агентство "Интерфакс".

Грибники уехали в лес на автомобиле первого августа и пропала. Их тела были обнаружены 8 августа на берегу реки Оки, при этом машины рядом не было. Причиной гибели супругов стали черепно-мозговые травмы.

Позже агентство ТАСС сообщило, что убитый мужчина работал инспектором в московском главке МЧС, а проживал в Озерах. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Автомобиль марки "Пежо" объявлен в розыск.

Разрабатываются различные версии случившегося.

Надо отметить, что в летний период резко возрастает посещаемость лесов и, соответственно, количество чрезвычайных происшествий. Зачастую грибники не могут самостоятельно выбраться из леса, получают травмы. Ежегодно только в Московской области в лесах теряется более сотни человек.