Упавший на пути в столичном метро мужчина остался жив

Москвичу, упавшему на пути на станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро "Дмитровская", удалось выжить. Он даже не получил серьезных повреждений, сообщает ТАСС.

После инцидента ему оперативно вызвали скорую помощь. Как позже выяснилось, мужчина состоит на учете в психдиспансере.

Сбой в движении поездов из-за падения на рельсы пассажира произошел вечером в пятницу, 3 марта, на участке от станции "Владыкино" до "Савеловской" по направлению в центр. Поезда некоторое время ходили с увеличенными интервалами.

Сейчас движение восстановлено, поезда следуют согласно графику.