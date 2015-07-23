Красиво шить не запретишь: как работают российские дизайнеры одежды в кризис

Импортозамещение, футболки с президентом, закройщики-тайцы в страхе испортить карму и многое другое в портрете отечественной фэшн-индустрии: наш корреспондент поговорил с пятью молодыми российскими дизайнерами о том, где они закупают материал, как работает их бизнес в условиях санкций и кризиса и кто покупает у них одежду.

На Кузнецком Мосту в минувшие выходные собралось более ста дизайнеров и шоу-румов. Несмотря на периодически ненастную погоду, кризис и прочие неприятности, дизайн-маркет Fashion Bazzar стал здесь, в старейшем эпицентре столичной моды (еще при Пушкине здесь были французские бутики), едва ли не регулярным – он проходит почти каждую неделю. Белые палатки растянулись на пол-улицы, почти по всей пешеходной зоне – от Рождественки до Неглинки. Даже если вычесть немногочисленных и неожиданных здесь торговцев белевской пастилой и другой народно-фольклорной символикой (по ЦУМовским ценам), обратить внимание было на что. Молодые и зачастую совсем неизвестные дизайнеры представили свои коллекции разной степени качества и ценовой категории. Мы попросили пятерых из них рассказать о себе.

Яна Романова, студия Romi

Ценовой диапазон: от 3500 до 24 000 рублей

Изначально наше ателье называлось "Студия Ирины Романовой", его основала моя мама. У нас семейное дело. Мы вместе рисуем эскизы, она работает с закройщиками и портным, а я с лекалами и тканями. Главное правило – мы выбираем только итальянские ткани.



В России в большинстве своем ткани готовят камвольные комбинаты (там делают ткани на основе шерсти – M24.ru). Они работают для госучреждений, шьют форменную одежду. Это, мягко говоря, не тот уровень.

Поэтому мы выбираем Италию. Там у нас есть человек, он регулярно присылает образцы. В Москве можно найти и неплохой Китай, но очень редко и стабильного качества получить не удастся. При этом цена на ткани будет такой же, так что попросту нет смысла.

Производство у нас небольшое, но ему уже 20 лет. Тогда государственные ателье массово закрывались, и мы стали одними из первых, кто открыл свое дело в Москве. Мама начинала буквально с одной портной и одного конструктора, с индивидуального пошива. Сейчас мы отшиваем коллекции для себя, впрочем, по-прежнему шьем и на заказ.

Линейка, представленная на маркете, – это вещи из хлопкового неопрена, чистый шелк, а также хлопок и шелк. Очень интересная ткань – шелковая органза. Интересно, что некоторые подходят и спрашивают, что это за тюль такая у вас? На самом деле это стопроцентный шелк. Здесь можно приобрести кардиганы, накидочки и пальто летние, свитшоты.

Еще мы сделали такие сетки – чехлы, платья, которые одеваются наверх, хорошо смотрится под легинсы, шорты. Получается такой спорт-шик.

Мы стараемся делать необычно, но все-таки чтобы это выглядело интеллигентно. Хотя сейчас в моде пижамный стиль, используем классические силуэты. Выдерживаем свой стиль.

Общаясь со своими клиентами, я понимаю, что в некоторых играет патриотичность. Когда ты говоришь, что это сделано в России, в Москве, нашими русскими девочками, они очень радуются и с огромным удовольствием начинают рассматривать каждую вещь, как она сидит. Еще по поводу патриотичности – на нее немалый спрос. Моя подруга делала футболки с Путиным, это было прошлым летом, сейчас она перестала, потому что это уже стало мейнстримом.

Мы были на множестве ярмарок, совершенно разных. Люди очень ярко реагируют: "Эй, смотри, может быть, тебе такую майку?" Или: "Давай купим всей семье: мама, папа и ребенок с ликом президента".

Многие мои друзья, которые занимались закупками, звонят и спрашивают о себестоимости вещей. Им уже надоела и Италия, и Китай, они хотят отшивать вещи под своим брендом. Это определенная мода, и этому способствует экономическая ситуация. Но в целом мы все равно пока не можем конкурировать ни с Китаем, ни с Италией, ни с китайской Италией.

У нас дороже рабочая сила, аренда помещений для продажи, налоги. Наши профи не будут, не хотят работать за копейки. Еще и ткань подорожала в два раза.

Я все-таки надеюсь, что у нас появятся свои ткани. Нам нужен профессиональный ресурс, в это нужно финансово вкладывать, плюс сырье само. Нужны те, кто будет делать это правильно, начиная с художников и заканчивая контролем качества. Очень важно не экономить на сырье.

Анастасия Белянко, Makoshy

Ценовой диапазон: от 2000 до 3500 рублей

Мой бренд основан шесть лет назад. Есть такая древнеславянская богиня Макошь, мы чуть-чуть апгрейдили ее имя и назвали бренд.

В 14 лет я пошла учиться на портного pret-a-porter (готового платья – m24.ru). У меня три образования, все связаны с дизайном одежды. Полжизни работала на кого-то. Последнее место работы – "Снежная королева", я закупала в магазин шубы.



Тогда я поняла, что все знаю, все умею и мне уже не очень интересно. Взяла тайм-аут и на год уехала в Таиланд. И, пока я там жила, я познакомилась с производителями, поставщиками и решила попробовать сделать что-то сама. Отшила коллекцию, зарядила в нее последние деньги.

Мои фавориты – рубашки с акварельными рисунками животных. Животные немножко хипстеры – в очках, шарфиках. Они пользуются очень большой популярностью. Также сегодня я в первый раз представила свою коллекцию, выполненную из вискозы и шифона.

Цены у меня довольно низкие по сравнению с другими дизайнерами. Мои вещи могут позволить себе студенты, молодые мамы, те, кто зарабатывает не особенно много.

Что-то я отшиваю в России, но большую часть – все-таки в Таиланде. Там очень хороший, сравнительно недорогой хлопок. Плюс там никто не сворует идею. А в России фабрика вполне может продать твои лекала кому-то еще. И в Китае тоже.

А тайцы – они буддисты, верят в карму и стараются к бизнесу подходить честно.

Впрочем, я не могу сказать, что здесь малый бизнес вести трудно. В России много плюсов и возможностей. В конце концов, огромный рынок, где каждый будет востребован.

В бизнесе самое важное – это найти дорогу от твоего товара до потребителя. Есть миллионы людей, которые полюбят твою одежду, нужно только, чтобы они узнали о ней.

Я думаю, что сейчас вырос интерес к дизайнерской одежде. В первую очередь потому что люди научились миксовать дорогие вещи и дешевые. И, кроме того, раньше наши дизайнеры были не настолько доступны.

Лет десять назад на российской неделе моды платье стоило 30 тысяч рублей, понятно, что в таких условиях конкурировать с масс-маркетом было невозможно.

Но сначала восторженный народ осознал: "О да! Мы можем одеваться не на рынке, а в торговом центре с кондиционером". А теперь эти люди уже насытились, ищут для себя что-то такое оригинальное и обратили внимание на нас.

Нужно, однако, понимать, что Москва не типичная Россия. Одеваться в России пока еще не очень умеют. А в Москве многие одеваются лучше, чем в некоторых европейских странах.

Мне пока не очень только нравится, как люди одеваются зимой: все черные, серые. А летом – прекрасно: яркие, красивые.

Оксана Ткаченко, OXO2

Ценовой диапазон: от 4000 до 8000 рублей

Я работаю дизайнером полтора года. Основная продукция нашего пошивочного цеха – это рубашки, рубашки-туники, от платьев мы отошли. Если это платья, то это платья-рубашки. На маркете представлена наша флагманская модель – рубашка с поясом. Она существует в 12 цветовых вариантах.



Материал мы используем только натуральный: хлопок или хлопок с эластаном – последний добавляет тягучести.

Моя главная задача – сделать так, чтобы каждую вещь можно было носить в разных вариантах.

Ткани я использую российские. Закупать в Турции или Китае нужно сразу много. А так как мы отшиваем не более 20 экземпляров, это невыгодно.

Все началось с того, что я захотела шить, купила швейную машинку и шила до четырех ночи. В результате я перестала покупать себе вещи, кроме джинсов. Через какое-то время мне стали говорить, чтобы я попробовала шить на продажу. Я долго не решалась, потому что не понимала, как на это все можно жить. Я похихикивала над дизайнерами, честно говоря.

У меня была обычная работа, я занималась организацией крупных государственных мероприятий. В один прекрасный день я встала и поняла, что не хочу больше ни на кого работать, только на себя.

Тогда я не знала, с какой стороны к этому подойти, как это монетизировать. Сделала небольшую коллекцию "Мама-дочка". В нее входило всего шесть-семь луков. Если честно, сейчас я смотрю на это и мне смешно. Но что-то у меня даже купили.

И потом помог мой знакомый, который работал в обществе "Право на оружие". У них был съезд. Он спросил: "Не хочешь сделать одежду для женщин, чтобы удобно было носить кобуру?" Я говорю: "О чем ты: где я, где кобура? У меня тут "Мама-дочка".

Но я согласилась, мне дали пару месяцев, что-то я там сделала, причем сделала довольно хорошо. Было пять или шесть сюжетов на телевидении, на показе собралось около 300 человек.

Сейчас я продаюсь в пяти-шести магазинах в Москве. Уже год, как уволилась с работы и занимаюсь только брендом. Объемы значительно выросли. Участвую в маркетах молодых российских дизайнеров.

Самая сейчас не шью. В Подмосковье у меня есть цех, там работают пять швей и закройщик. Я езжу туда несколько раз в неделю, все контролирую, закупаю ткани, придумываю модели.

Так что теперь это полноценное дело, которое занимает все мое время.

И сейчас я чувствую себя вполне уверенно. Мейнстримовские бренды, которые выпускают коллекции миллионными тиражами, порождают дефицит оригинальных вещей. Все чаще, общаясь со своими покупателями, дизайнеры слышат, что везде продают одно и то же, что очень сложно найти что-то необычное и для души. В связи с этим за последние несколько лет повысился интерес к дизайнерской одежде: покупатели готовы покупать малоизвестные бренды, одежду молодых дизайнеров. Что касается российских дизайнеров, то мы стараемся держать демократичные цены, при этом используем качественные ткани , чего не могут себе позволить бренды масс-маркета.

Кира Месяц, Kira.Mesyats.Clothes.

Ценовой диапазон: от 2000 до 12 000 рублей

Месяц – это моя настоящая фамилия и это же моя фишка, клиентам нравится. Я из тех редких людей, которые работают по профессии. Получила высшее образование по специальности "дизайн костюма". Некоторое время после учебы работала дизайнером по аксессуарам, потом решила, что я лучше буду сама себе начальником. Так появился мой бренд. Ему всего чуть больше года, но в дизайнерских кругах считают, что он достаточно успешен.



Я использую только натуральные ткани производства Италии, отшиваю все сама, вручную. Большинство вещей – в единственном экземпляре. Лекала также разрабатываю самостоятельно.

Я поклонник стиля минимализм, вещи в моих коллекциях чистые, лаконичные. Я считаю, что одежда должна быть максимально простой, чтобы она прослужила вам не один сезон. Чем проще модель, тем проще создавать огромное количество различных образов. Дополнить брошью, колье, правильными туфлями – и можно и в пир и в мир.

Сейчас задумала вторую линию – премиум, рассчитанную на высокий сегмент потребителя. Я когда-то работала бренд-менеджером и представляю себе, как создаются коллекции одежды, отлично разбираюсь в модных тенденциях. Поэтому хорошо понимаю, что востребовано в высших кругах.

На маркете представлены модели из круизной коллекции – они рассчитаны на сезон отпусков. Сейчас цены на ткань стали дороже, но в России я закупать все-таки не стану. Такого качества, что можно найти в Италии, во Франции, здесь нет.

У меня себестоимость вещи очень высока, но на стадии раскрутки, делая небольшую наценку, можно продаваться. Просто секрет в том, что фанатики своего дела не стремятся прыгнуть выше головы и сразу поставить цену за платье в 40 тысяч рублей. Все понимаю, что это только отпугнет потребителя. А высокие марки тратят много денег на рекламу, пиар и продвижение марки. Поэтому они могут позволить поставить себе цену гораздо выше.

О раскрученной репутации тоже забывать не стоит.

Екатерина Тонюшкина, Tonyushkina

Ценовой диапазон: от 2000 до 12 000 рублей

Здесь представлена трикотажная коллекция нашего бренда Tonyushkina. Это платья, кардиганы, топы, юбки, прогулочные костюмы – вся одежда очень удобная и комфортная, она разработана на разные типы фигур. Все вещи сочетаются между собой по форме и стилю. Ткани – это трикотаж, вискоза на 70 процентов с добавками полиэстера и лайкры. Производят ее в Турции.



Я работаю дизайнером уже 10 лет. Но раньше мы занимались индивидуальным пошивом, был опыт каких-то небольших капсул, а активно начали работать только год назад. Чем мы интересны – у нас очень часто выходят новые коллекции, чаще чем раз в сезон.

У нас есть небольшая линия кожаных аксессуаров – это сумочки ремни из натуральной кожи, они тоже дополняют все вещи.

Производство сосредоточено в Чебоксарах, выпускаем до 500 изделий в месяц. Для единичного дизайнера это много, для производства – мало. Но зато мы отличаемся хорошим качеством, у нас каждое изделие проходит ОТК.