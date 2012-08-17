Чиновникам дадут полгода для перевода денег из-за рубежа в РФ

ИТАР-ТАСС

При вступлении в силу нового закона, который предусматривает запрет для российских чиновников иметь недвижимость за рубежом, госслужащим дадут 1 год для решения проблемы наследства за рубежом и 6 месяцев для перевода активов в Россию.

По словам зампреда Комитета Госдумы по конституционному законодательству Вячеслава Лысакова, если человек вступил в должность госслужащего, когда закон уже работает, ему также предоставят полгода на решение всех имущественных вопросов, передает РИА Новости.

Кроме того, Лысаков отметил, что гипотетически круг лиц, попадающих по действие законопроекта, может быть расширен. Сейчас это сам чиновник, его супруг или супруга и несовершеннолетние дети.

Исключений в новом законопроекте только два. Первое - открытие счетов в том случае, если человек выполняет свои профессиональные служебные обязанности (командировка). Второе исключение - получение медицинских и образовательных услуг.

Ранее депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий госслужащим всех уровней иметь недвижимость за границей и открывать счета в зарубежных банках, санкции за нарушение могут составить до 10 миллионов рублей штрафа или до 5 лет тюрьмы.

Большинство россиян, согласно данным опроса, поддерживают эту инициативу.