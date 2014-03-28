Пара российских фигуристов Боброва-Соловьев снялась с чемпионата мира

Фото: ИТАР-ТАСС

Олимпийские чемпионы в командных соревнованиях, экс-чемпионы Европы в танцах на льду Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев отказались от выступления на чемпионате мира по фигурному катанию из-за травмы Соловьева, которую он получил на утренней тренировке.

У спортсмена произошел надрыв мышцы паха в момент, когда он заходил с партнершей на поддержку. Пара после этого закончила тренировку. Японские врачи сделали фигуристу укол, через полтора часа после прибытия на арену врача сборной России руководство делегации приняло решение снять фигуристов с соревнований, сообщает телеканал "Москва 24".

Таким образом, в состязаниях танцоров на чемпионате мира Россию представят две пары - бронзовые медалисты Олимпиады в Сочи Елена Ильиных и Никита Кацалапов и бронзовые призеры чемпионата России 2014 года Виктория Синицина и Руслан Жиганшин.