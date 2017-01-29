Саночник из Москвы завоевал серебряную медаль на чемпионате мира

Фото: DPA/TASS/Tobias Hase

Столичный саночник Роман Репилов выиграл серебряную медаль на чемпионате мира в Австрии, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

Он финишировал в одиночном заезде с результатом 32,479 секунды, уступив своему сопернику-австрийцу всего 12 тысячных секунды. Вольфганг Киндль пришел на финиш с результатом 32,467 секунды и занял первое место.

Российский спортсмен отметил, что он доволен результатом, но все же надеялся выиграть гонку.

Медаль 20-летнего спортсмена стала первой для сборной России на этом чемпионате. Соревнования проходят в городе Иглсе, там разырывают 12 комплектов наград.