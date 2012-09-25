Юношеская сборная России уступила чехам в отборе к ЧЕ-2013

Фото: ИТАР-ТАСС

Юношеская сборная России в стартовом отборочном матче чемпионата Европы-2013 не смогла преодолеть сопротивление сверстников из Чехии. Наши футболисты проиграли со счетом 0:3. Матч состоялся 25 сентября в Кийове.

Поединок для россиян с самого начала не заладился, уже на 1-й минуте встречи счет был открыт - отличился Патрик Шик. Попытки наших спортсменов отыграться были безуспешными, а вот соперник сумел поразить ворота сборной России еще дважды: на 66-й минуте забил Алеш Матею, а спустя девять минут точку в матче поставил Вацлав Черный.

Следующий поединок нашей команде предстоит провести 27 сентября против сборной Дании, сообщает "Р-Спорт".

Отметим, что юношеская сборная России - единственная национальная команда нашей страны, которой удавалось выиграть чемпионат Европы. Триумфаторами россияне стали в 2006 году в Люксембурге.