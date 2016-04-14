Объявлен состав сборной России по синхронному плаванию на ЧЕ в Лондоне

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Сборная России по синхронному плаванию выступит на чемпионате Европы в Лондоне тем же составом, что и на прошлогоднем чемпионате мира по водным видам спорта в Казани, передает агентство Р-Спорт.

К подготовке присоединились Дарина Валитова и Марина Голядкина, рассказала главный тренер команды Татьяна Покровская. Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 25 по 29 мая в Лондоне.

В Казани в основном составе выступали Анжелика Тиманина, Александра Пацкевич, Алла Шишкина, Мария Шурочкина, Светлана Колесниченко, Влада Чигирева, Елена Прокофьева, Гелена Топилина. В комбинированной программе также выступали Лилия Низамова и Михаела Каланча, которая готовится выступить на чемпионате Европы в микст-дуэте с Александром Мальцевым.

"Состав будет тот же, что был на чемпионате мира в Казани, девочки все прежние. Плюс к этому у нас Дарина Валитова встала в группу – в технической и комбинированной программах. Марина Голядкина у нас тоже готовится в группе, мы их обеих пробуем перед чемпионатом Европы, чтобы на будущее они уже у нас были обкатанными на таких соревнованиях", – сообщила Татьяна Покровская.

В дуэте в Лондоне выступят Светлана Ромашина и Наталья Ищенко. Они также будут заявлены на турнир с сольными программами. В микст-дуэте в Лондоне готовятся выступить Михаела Каланча и Александр Мальцев.