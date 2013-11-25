Бензин подорожает на 10% в будущем году - Союз нефтепромышленников

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2014 году стоимость бензина в России вырастет в среднем на 10%. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Союза нефтепромышленников России Геннадий Шмаль.

Он отметил, что за один литр 92-го бензина в 2014 году может составить 35-36 рублей, 95-го бензина - 37-38 рублей, 98-го бензина - около 40 рублей. При этом с января по сентябрь 2013 года цена литра 92-го бензина повысилась на 7%, 95-го - на 9,8%, на дизельное топливо - на 11,8%.

"Цены будут ползти вверх, так как нефть дорожает, вводятся новые налоговые ставки на ее добычу, поэтому я не вижу оснований для того, чтобы цены на бензин падали", - сказал Шмаль.