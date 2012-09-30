Из "Петровского пассажа" в центре Москвы эвакуировали покупателей

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники полиции и МЧС из-за задымления эвакуировали персонал и покупателей из здания "Петровского пассажа" в центре Москвы.

Причиной стало задымление в подвале здания, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

По уточненным данным, на данный момент возгорание в подвале "Петровского пассажа" по адресу ул. Петровка, дом 10 ликвидировано.

"В одном из подвальных помещений здания произошло короткое замыкание в телевизоре, которое привело к возгоранию на площади 1 квадратный метр", уточнил источник в правоохранительных органах.

"Петровский пассаж" был построен в 1906 году и является объектом культурного наследия регионального значения.