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Общество

14 августа 2012, 14:07

Центр соцпомощи семье и детям в ЦАО вернул свое помещение

цао дети

Филиал социального центра "Хамовники" получил от властей помещение во 2-ом Смоленском переулке. Но попасть туда соцработники не могут: их не хотят пускать внутрь бывшие владельцы помещения

Помещение филиала центра социальной помощи семьи и детям "Хамовники" освобождено от незаконно занимавшего его ООО "Домохим", сообщили в пресс-службе центрального административного округа Москвы.

Центр в ЦАО начнет функционировать до конца этого года, сразу после завершения строительных работ.

Решением столичного департамента семейной и молодежной политики в конце 2011 года для филиалов центра социальной помощи семье и детям "Хамовники" было выделено два помещения, которые расположены на Новорогожской улице и в Смоленском переулке.

Однако директор ООО "Домохим", являвшийся бывшим владельцем помещения в Смоленском переулке, отказался выполнять требования департамента. Незаконный захватчик препятствовал открытию филиала: менял замки и скрывался от судебных приставов.

Кроме того, нарушитель имел задолженность по оплате коммунальных услуг в размере 300 тысяч рублей.

Добавим, что департамент семейной и молодежной политики ЦАО и префектура центрального округа намерены открыть социальные центры помощи семьи и детям в каждом районе.

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