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Общество

12 января 2015, 11:01

Власти запретили купаться в Екатерининском пруду на Крещение

цао религия Крещение купания

В ЦАО крещенские купания разрешат в купелях на площади Революции

Купаться в Екатерининском и Новоспасском прудах на Крещение - в ночь с 18 на 19 января - не рекомендуется. Согласно проведенным исследованиям, вода в них не соответствует установленным гигиеническим требованиям, сообщает префектура ЦАО.

Так, в пруду Екатерининского парка обнаружены колифаги (кишечная группа бактерий) в большом количестве, а в Новоспасском пруду - термотолерантные колиформные бактерии, число которых превышает норму.

В префектуре ЦАО отмечают, что на территории округа на Крещение будет разрешено купаться только в специально оборудованных дубовых купелях на площади Революции.

Добавим, что в прошлом году в центре города также были установлены купели, так как купаться в водоемах округа было запрещено.

Общественную безопасность праздника, как сообщает префектура ЦАО, обеспечат полицейские. Нетрезвых граждан в места купания пускать не будут. Кроме того, органы внутренних дел по ЦАО и окружное управление МЧС совместно с районными управами выставят наряды возле открытых водоемов, чтобы не допустить купаний в необорудованных местах.

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Напомним, что в прошлом году в столице оборудовали более 50 мест для крещенских купаний. В частности, верующие могли окунуться в озере Святое, в Майском пруду, в купеле на Дворцовом пруду в Вешняках.

Рядом с прорубями организовали пункты раздачи горячего чая, чтобы отметившие Крещение могли быстрее согреться после купания.

Крещение Господне традиционно отмечается 19 января. В этот день верующие купаются в ледяной воде в иорданях.

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Сюжет: Празднование Крещения Господня

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