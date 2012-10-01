Незаконно построенные торговые павильоны в ЦАО и СВАО демонтированы

Фото: ИТАР-ТАСС

Два незаконно построенных торговых павильона в центре и на северо-востоке города демонтированы в результате вмешательства столичной Госинспекции по недвижимости, информирует пресс-служба Департамента земельных ресурсов Москвы.

Так, по адресу: Протопоповский переулок, владение 9, строение 3 располагался торговый павильон площадью 75 кв. метров.

"ЗАО "КП и ЗБ" использует земельный участок под размещение торгового павильона без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. По факту нарушения земельного законодательства организация привлечена к ответственности в виде административного штрафа", - говорится сообщении.

Еще один торговый павильон был незаконно возведен по адресу: улица Череповецкая, владение 1.

"ООО "Автохозяйство Лианозово" самовольно заняло земельный участок площадью 30 кв. метров под размещение торгового павильона", - уточнили в ведомстве.

Специалисты наложили на организацию штраф в размере 50 тысяч рублей. В настоящий момент данная постройка демонтирована.