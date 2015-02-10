Прямая трансляция: главный казначей РФ Роман Артюхин о бюджете

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11 февраля в РЭУ им. Г.В. Плеханова в рамках плехановской серии публичных лекций по финансам состоится мастер-класс "Вопросы деятельности казначейства России".

Роман Артюхин, руководитель Федерального казначейства Российской Федерации, расскажет о задачах, которые стоят сейчас перед Федеральным казначейством, о новациях в бюджетном процессе, изменениях в отношениях между участниками бюджетного процесса и органами Федерального казначейства. Также Роман Артюхин рассмотрит и проанализирует ситуацию с полномасштабным внедрением электронного документооборота между всеми участниками бюджетного процесса.

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