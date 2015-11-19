В Африке нашли второй по величине алмаз в мире

В африканской Ботсване найден один из крупнейших алмазов в истории, сообщает владелец рудника Lucara Diamond.

Камень весит 1111 каратов (222 грамма), по размеру он немного меньше теннисного мяча. По размеру алмаз уступает только Куллинану – самому большому камню (3106 каратов, или 621 грамм).

Компания-владелец рудника отмечает, что таких находок не было больше 100 лет. Стоимость пока безымянного камня оценить трудно – цена будет зависеть от цвета, прозрачности и огранки.

Напомним, алмаз Куллинан был найден в ЮАР в 1905 году. Его примерная стоимость – 2 миллиарда долларов, но камень никогда не выставлялся на торги: Куллинан подарили королю Великобритании Эдуарду VII и разделили на девять крупных и 96 мелких бриллиантов.

Второй по величине алмаз до сегодняшнего дня – Эксельсиор (995,2 карата), был добыт в 1893 году на территории ЮАР.