Олимпийская чемпионка Татьяна Навка выходит замуж за Дмитрия Пескова

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Фигуристка и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сообщила о грядущей свадьбе с пресс-секретарем российского президента Дмитрием Песковым. Бракосочетание состоится 1 августа в Сочи, передают "Дни.Ру".

Навка уточнила, что свадебное торжество продлится не один день и соберет множество важных гостей.

"Все произошло удивительно, потому что этого не должно было быть. Я долго сопротивлялась, понимая сложность ситуации: там семья, трое детей, и вообще все это ужасно. Если честно, мне он сначала даже не понравился", – поделилась Татьяна Навка.

Однако Песков оказался настойчивым кавалером и сумел добиться сердца возлюбленной, которая теперь признается, что счастлива. "Мне кажется, наши чувства сегодня настолько сильны, что слов не требуют. Когда мы вдвоем, цветы распускаются, солнце сияет и все к нам тянутся. Я представить не могла, что рядом со мной может быть такой мужчина. Нам комфортно во всем", – рассказала фигуристка.

Отметим, Татьяна Навка выиграла золото на Олимпиаде в Турине в танцах на льду с Романом Костомаровым, также является двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы, трехкратной чемпионкой России. У Навки есть 15-летняя дочь Александра от первого брака с Александром Жулиным, с которым она развелась в 2010 году. В августе прошлого года у фигуристки и Пескова родилась дочь Надежда.

Дмитрий Песков – пресс-секретарь Владимира Путина с апреля 2008 года. Песков закончил Институт стран Азии и Африки МГУ, а по профессии историк-востоковед и референт-переводчик. Был дважды женат, растит еще четверых детей: сына Николая от первого брака, а также дочь Елизавету и сыновей – Мика и Дена – от второго.