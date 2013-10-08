Соцпомощь в Москве в этом году получили более 12 тысяч бездомных

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2013 году в центрах социальной адаптации Москвы социальную помощь получили более 12 тысяч бездомных. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента социальной защиты Андрей Бесштанько.

В настоящее время в Москве работает два центра социальной адаптации, имеющих 7 территориальных отделений. В них развернуто около 1,5 тысяч мест. Бесштанько отметил, что работа с бездомными там ведется по двум направлениям. Бывшим москвичам помогают решить вопросы их жизнеустройства, то есть трудоустройство с арендой жилья или оформление в дома-интернаты. С иногородними – до восстановления социальных связей и отправки к прежнему месту жительства.

Также он заявил, что в столице организована работа с бездомными и бродягами на улицах города. Так, например, на территории дезстанций №2 и №6 ежедневно горячее питание получают около 100 человек.

С октября 2009 года в Москве действует мобильная служба социальной помощи бездомным гражданам "Социальный патруль". По словам Бесштанько, за текущий год службой была оказана помощь 20 тысячам граждан.

Отметим, что согласно данным социологов, 14% бомжей в столице - это москвичи, 9% - из Подмосковья, 20% - с территории СНГ, а остальные - из регионов России. На вопрос, что им необходимо, 20% отвечают - питание, ночлег, стирка, санобработка. О деньгах упоминает только 3%. При этом каждый пятый бездомный не хочет никаких изменений в своей жизни, 10% хотели бы связаться со своими родственниками, а почти треть - найти работу. Сейчас временная работа есть у 15% бомжей, а 17% из них занимаются попрошайничеством.