Сообщение о бомбе в гостинице "Метрополь" оказалось ложным

Саперы не нашли взрывное устройство в гостинице "Метрополь" после звонка о якобы заложенной там бомбе, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на источник в правоохранительных кругах.

По данным полиции, около 11.30 администратор гостиницы ответил на звонок с украинского номера. Звонивший сообщил, что в "Метрополе" заложена взрывчатка. Спустя 15 минут аналогичное сообщение поступило уже в полицию - звонила женщина с московского номера.

В итоге из отеля эвакуировали 1250 человек, из них около 700 - персонал гостиницы. "В 14.25 проверка завершена, взрывное устройство не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве эту информацию M24.ru не подтвердили.

Отметим, что практически одновременно в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании Курского вокзала. Его тщательно проверили, но никакой бомбы на вокзале не обнаружили. Стражи порядка разыскивают "телефонного террориста".