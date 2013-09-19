На Крондштадтском бульваре перекрыли движение из-за снаряда времен ВОВ

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице на Крондштатском бульваре перекрыли движение из-за обнаруженного предмета, похожего на снаряд времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба МЧС России.

В настоящее время место нахождения предмета оцеплено сотрудниками полиции. Из-за случившего была изменена схема движения общественного транспорта.

Как сообщает департамент транспорта Москвы, изменения коснулись маршрутов движения автобусов №№ 65, 70, 72, 123 и 698.

Сотрудники ведомства просяи выбирать альтернативные маршруты и заранее рассчитывать время в пути.

Ранее сообщалось, что на Головинском шоссе за гостиницей "Охотник" был обнаружен предмет, похожий на снаряд.