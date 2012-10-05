На Ярославском вокзале ищут взрывчатку

Ярославский вокзал. Фото: ИТАР-ТАСС

Ярославский вокзал проверяют в связи с сообщением о бомбе. Людей из здания вокзала эвакуировали.

С сообщением о бомбе в полицию обратилась женщина, которая случайно услышала от проходивших мимо двух мужчин о том, что на вокзале якобы должен произойти взрыв. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время ведется осмотр помещений вокзала.

Это уже второе сообщение о минировании Ярославского вокзала за пару недель. 21 сентября неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе в поезде Москва-Иваново, который отправлялся с Ярославского вокзала.