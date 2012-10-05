Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября 2012, 21:25

Безопасность

На Ярославском вокзале ищут взрывчатку

Ярославский вокзал. Фото: ИТАР-ТАСС

Ярославский вокзал проверяют в связи с сообщением о бомбе. Людей из здания вокзала эвакуировали.

С сообщением о бомбе в полицию обратилась женщина, которая случайно услышала от проходивших мимо двух мужчин о том, что на вокзале якобы должен произойти взрыв. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящее время ведется осмотр помещений вокзала.

Это уже второе сообщение о минировании Ярославского вокзала за пару недель. 21 сентября неизвестный сообщил о якобы заложенной бомбе в поезде Москва-Иваново, который отправлялся с Ярославского вокзала.

бомбы Ярославское направление чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика