Актера Валентина Гафта выписали из больницы

Актера Валентина Гафта выписали из Боткинской больницы

Известный советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт выписан в пятницу из больницы, где он находился две недели, сообщает телеканал "Москва 24".

После успешной эндоскопической операции 78-летний артист быстро пошел на поправку.

Напомним, 14 марта из-за проблем с сердцем Гафт был доставлен в реанимацию Боткинской больницы прямо с репетиции из театра "Современник", состояние актера оценивалось как тяжелое. Врачи провели ему экстренную эндоскопическую операцию. Семнадцатого марта состояние актера улучшилось, и на следующий день его перевели в реабилитационное отделение.

Серьезные неполадки со здоровьем у артиста возникали и раньше. Три года назад Гафт попал в больницу с инфарктом, но тогда отказался от шунтирования сердца.