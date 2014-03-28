Актера Валентина Гафта выписали из больницы

Известный советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт выписан в пятницу из больницы, где он находился две недели, сообщает телеканал "Москва 24".
После успешной эндоскопической операции 78-летний артист быстро пошел на поправку.
Напомним, 14 марта из-за проблем с сердцем Гафт был доставлен в реанимацию Боткинской больницы прямо с репетиции из театра "Современник", состояние актера оценивалось как тяжелое. Врачи провели ему экстренную эндоскопическую операцию. Семнадцатого марта состояние актера улучшилось, и на следующий день его перевели в реабилитационное отделение.
Серьезные неполадки со здоровьем у артиста возникали и раньше. Три года назад Гафт попал в больницу с инфарктом, но тогда отказался от шунтирования сердца.
Важный творческий период был у Гафта, когда он играл у Анатолия Эфроса в Театре имени Ленинского комсомола. Спектакли Эфроса остались настоящей театральной классикой. После Эфроса, в 1967 году, в Театре сатиры Гафт сыграл одну из лучших ролей - графа Альмавиву в "Женитьбе Фигаро". С 1969 года Валентин Гафт является актером театра "Современник".