Леонида Броневого госпитализировали в травмотологическое отделение

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Известный актер театра и кино Леонид Броневой в субботу утром был доставлен в городскую клиническую больницу №4, передает ТАСС.

В справочной скорой помощи заявили, что Броневой направлен в травматологическое отделение. В пресс-службе театра "Ленком" уже заявили, что серьезных проблем со здоровьем у актера нет.

"Мы можем вас успокоить, ничего серьезного со здоровьем Леонида Сергеевича не произошло. Руководство театра связывалось с ним. Вот все, что мы можем сказать", – рассказали в театре.

Леонид Броневой – народный артист СССР и лауреат Государственных премий России. В конце прошлого года ему исполнилось 87 лет. Броневой получил широкую известность за роль Мюллера в легендарном 12-серийном телефильме "Семнадцать мгновений весны".

Среди других известных работ актера в кино – фильмы "Агония", "Вооружен и очень опасен", "Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота", "Формула любви" и другие.