19 января 2017, 01:49

Общество

Джорджа Буша-старшего перевели в реанимацию

Бывший президент США Джордж Буш-старший госпитализирован. Сейчас он находится в одной из клиник Хьюстона, штат Техас, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на Reuters.

У 92-летнего Буша были проблемы с дыханием. Врачи диагностировали у экс-президента пневмонию, однако его состояние оценивается как стабильное.

Вслед за мужем госпитализирована и жена Буша Барбара. Она пожаловалась на усталость и кашель.

Ранее чета Бушей направила избранному президенту Дональду Трампу письмо с извинениями, сообщив, что они не смогут присутствовать на церемонии инаугурации 20 января.

Джордж Буш-старший – 41-й президент США, руководил страной с 1989 по 1993 год. Он также является отцом 43-го президента США Джорджа Буша-младшего.

