Унылая пора: как держать себя в тонусе до самой весны

Фото: ТАСС/Александр Алпаткин

Настало самое грустное время года. Осенью-зимой, когда на улице холодно и серо, просыпается желание закутаться в теплый плед и никуда не выходить. Это время, когда нас не только мучает хандра, но и различные вирусы. Поэтому москвичи активно прививаются от гриппа. А что еще беспокоит жителей столицы в этот сезон и как держать себя в тонусе до самой весны – читайте в материале m24.ru.

Укрепляем иммунитет

В осенне-зимний период часто происходят обострения хронических заболеваний. Как рассказала m24.ru врач-терапевт многопрофильного медицинского холдинга "СМ-Клиника" Наталья Широхова, чаще всего осенью москвичи болеют хроническими тонзиллитами, синуситами, фарингитами, бронхитами. Одна из основных причин – снижение иммунитета, особенно у детей и пожилых людей.

По ее словам, правильный образ жизни – основа основ. Восстановить и укрепить иммунитет поможет разумное сочетание режима труда и отдыха, сбалансированное и правильное питание, отказ от вредных привычек, занятия физкультурой и/или спортом, а также ежедневные прогулки на свежем воздухе.

"Полноценный сон должен занимать не менее 8 часов. Есть необходимо несколько раз в день и небольшими порциями. Последний прием пищи не позже 3–4 часов до сна. Для работы иммунной системы важно, во сколько вы перед сном едите. Учитывая тот факт, что в холодное время года снижается поступление в организм витаминов и минералов, можно рекомендовать прием различных витаминных комплексов, широко представленных на российском рынке", – говорит Широхова.

Врач-иммунолог отметила, что необходимо тщательно следить за состоянием здоровья, особенно людям с хроническими заболеваниями. Нужно одеваться по погоде, в период распространения вирусных инфекций по возможности избегать мест с большим скоплением людей. Это, например, общественный транспорт, крупные торговые центры, кинотеатры и другие места массовых развлечений.

Мнение эксперта

Правильный образ жизни – основа основ. Восстановить и укрепить иммунитет поможет разумное сочетание режима труда и отдыха, сбалансированное и правильное питание, отказ от вредных привычек, занятия физкультурой и/или спортом, а также ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Наталья Широхова врач-терапевт многопрофильного медицинского холдинга "СМ-Клиника" Правильный образ жизни – основа основ. Восстановить и укрепить иммунитет поможет разумное сочетание режима труда и отдыха, сбалансированное и правильное питание, отказ от вредных привычек, занятия физкультурой и/или спортом, а также ежедневные прогулки на свежем воздухе.

Также доктор советует своевременно проходить медицинские осмотры. Кстати, именно людям с хроническими заболеваниями в осенне-зимней период и рекомендована вакцинация от гриппа.

"Несмотря на рост инфекционных заболеваний необходимо избегать необоснованного и бесконтрольного приема антибактериальных препаратов, что является причиной дисбактериоза кишечника и ухудшения работы иммунной системы. Следует отметить, что препараты, непосредственно оказывающие воздействие на иммунную систему, рекомендуется принимать только по назначению врача", – добавила Широхова.

Соблюдение этих несложных правил, говорит врач-иммунолог, помогает повысить сопротивляемость организма и снизить заболеваемость вирусными и бактериальными инфекциями в осенне-зимний период.

"Мосгорсправка": Как провести профилактику гриппа и ОРВИ

Как бороться с головной болью

Еще один недуг населения – это головная боль. Правда, ею люди страдают, независимо от сезона. Часто на ее появление влияют перепады погоды. Но, по словам врача-невролога, руководителя "Университетской клиники головной боли", члена Международного общества по изучению головной боли Кирилла Скоробогатых, если регулярно заниматься спортом, высыпаться, то в целом можно не только до весны, но и всю жизнь чувствовать себя здоровым.

Наибольшее беспокойство вызывает мигрень. Скоробогатых рассказал, что в России порядка 20 процентов населения страдают мигренью, хронической головной болью страдают 10 процентов.

"Мигрень – это социально-экономически важное заболевание. Очень много людей страдают ею, особенно в нашей стране. Хронические заболевания – наиболее тяжелая форма с точки зрения экономики, потому что люди пропускают работу, недостаточно включены в нее, и это очень большие потери для экономики.

У нас в стране было несколько лет назад проведено исследование, согласно которому, если переводить на деньги потери от этого недуга, то от головной боли теряется больше, чем 1,5 процента ВВП. В Европе теряется 111 миллиардов евро в год из-за мигрени", – сказал врач.

По его словам, мигрень находится на 7 месте среди заболеваний, влияющих на качество жизни, потому что это заболевание молодого возраста и оно может беспокоить человека всю жизнь. Учитывая то количество дней, с которыми человек проживает с головными болями, его качество жизни снижается.

Скоробогатых отметил, что увеличение обращений по поводу мигрени наблюдается не осенью или зимой, а весной.

"Чтобы возник приступ, а это не ежедневная головная боль (хотя такие формы тоже бывают, но чаще это все-таки приступы), существует провокатор. И вот им может быть в том числе яркий свет. Поэтому в начале весны - в конце зимы, когда солнца уже много, а снег еще не растаял, эти блики и провоцируют головные боли. Летом количество обращений снижается и частота приступов уменьшается", – подчеркнул эксперт.

Мнение эксперта Мигрень – это не аппендицит, то есть хирургические вмешательства при ее лечении не помогут, мы никак не можем ее удалить. Мигрень – это определенное строение и нейрохимия головного мозга, и она обычно у человека на всю жизнь. Но мы научились хорошо контролировать это заболевание.

Кирилл Скоробогатых Врач-невролог, директор "Университетской клиники головной боли", член Международного общества по изучению головной боли Мигрень – это не аппендицит, то есть хирургические вмешательства при ее лечении не помогут, мы никак не можем ее удалить. Мигрень – это определенное строение и нейрохимия головного мозга, и она обычно у человека на всю жизнь. Но мы научились хорошо контролировать это заболевание.

В природе порядка двухсот видов головных болей. И все они классифицированы. Принципиальное отличие в том, что есть вторичные и первичные головные боли, рассказал Скоробогатых.

Вторичные – это когда головная боль является симптомом другого заболевания. Например, грипп – у человека будет болеть голова от него, или опухоль головного мозга – головная боль будет симптомом или одним из проявлений этого заболевания. Вторичных головных болей очень мало – от 5 до 10 процентов.

Основную массу занимают первичные головные боли – это когда головная боль является собственно заболеванием. То есть, нет никаких причин для головной боли, а она, тем не менее, болит.

При первичной головной боли можно сдавать любые анализы, проводить любые исследования – УЗИ, МРТ, и при этом все будет в порядке, не будет никаких изменений. Наиболее часто встречающиеся типы первичных головных болей – это мигрень и головная боль напряжения.

Есть критерии диагноза мигрени. Это чаще односторонняя интенсивная головная боль, которая сопровождается тошнотой, рвотой или звукобоязнью. Боль пульсирующая и усиливается при нагрузке. Не обязательно, конечно, что все эти критерии должны быть у одного человека, но чтобы поставить диагноз, должно быть определенное количество симптомов.

"Москва в цифрах": Здоровье москвичей

"Мигрень бывает эпизодическая, когда приступы бывают редко – 1–2 раза в месяц, а бывает хроническая – больше 15 дней в месяц, то есть практически каждый день-два человека преследует головная боль. И лечить их нужно по-разному.

При редких приступах (1–3 раза в месяц) достаточно принимать определенные препараты, которые позволяют купировать приступ. Это обычные противовоспалительные либо есть специальные препараты триптаны. Они обезболивающие, но при этом помогают только при мигренях, то есть если у вас болит спина, они не помогут. Иногда мы назначаем пациентам противорвотные препараты.

И все эти препараты нужно выпить как можно раньше. Чем раньше человек их применил, тем больше вероятность, что приступ завершится. Если пациент не успевает их выпить вовремя, то боль уменьшается, но потом опять возвращается, то есть идет волнами. Кстати, один приступ мигрени может длиться от 4 часов до трех суток.

Если же приступы постоянные, то принимать обезболивающие часто нельзя. Избыточный прием обезболивающих вреден, потому что он может вызвать дополнительный тип головной боли, усилить боль. Есть такой тип головных болей – лекарственно-индуцированные головные боли, то есть связанные с избыточным приемом обезболивающих.

И поэтому когда мигрень частая, назначается специальная профилактическая терапия. В этом случае мы лечим препаратами из группы антидепрессантов, группы противоэпилептических средств, бета-блокаторы и ботокс. В случае с мигренью их назначают не для лечения депрессии, эпилепсии или морщин, но они уряжают приступы головной боли. Курс назначается на 6 месяцев", – заключил Скоробогатых.

Когда мучает хандра

Осенью мы часто начинаем хандрить. За окном темно, холодно и уныло, из-за чего и настроения нет. Потом выпадает снег, мы недолго радуемся, гуляем, но потом и это нас не утешает. Организму не хватает солнца, от чего нас мучает хандра.

По мнению, руководителя Центра экстренной психологической помощи, профессора Михаила Виноградова, осенняя и зимняя хандра – это естественный процесс, на который себя необходимо настраивать.

"Летом мы все активные, а когда погода меняется, начинаются дожди, холод, люди начинают хандрить. Способов бороться много. Но самой главный метод борьбы – активная деятельность. Это для всех – и у кого есть деньги, и у кого их нет", – говорит профессор.

Он отметил, что в Москве огромное количество возможностей, можно походить на массаж или бассейн, позаниматься йогой. Если же кошелек не позволяет, можно позаниматься физическими упражнениями прямо дома. Есть огромное количество видео-занятий в интернете.

"А в целом, это естественное состояние, мы живем по законам природы. Лето жаркое, весна – предвестник лета, поэтому тоже повышает настроение, а дальше идет спад активности. И с этим не нужно бороться, надо просто настраивать себя на этот период, на то что он пройдет. И ждать весну", – добавил Виноградов.

"И о погоде": Все об иммунитете и осенней хандре

А вообще, есть много способов скрасить свои серые будни. Для начала, если вы никак не можете повлиять на погоду на улице, то можете создать погоду у себя дома или на работе. Например, можно украсить интерьер яркими предметами, купить новую лампу, вазу или хотя бы веселую кружку. Они обязательно должны быть насыщенных цветов.

Одежду тоже стоить носить поярче. При этом она будет радовать не только вас, но и окружающих. Вообще, в этот период следует особенно внимательно следить за своей внешностью. Ведь так приятно смотреть в зеркало и радоваться своему отражению. И потом, ухоженный человек наиболее уверен в себе, а значит, растут шансы добиться чего-то в жизни.

Как было сказано выше, нужно заниматься спортом. Доказано, что занятия спортом заставляют наш организм вырабатывать гормон радости. Вы можете ходить в спортзал, где, кстати, можно обзавестись новыми знакомыми, а можете заниматься дома или бегать по утрам.

Не следует спать дольше положенного организму времени, от этого вас только будут мучить головные боли. Лучше свободное время потратить на хорошую книгу.

Смотрите кинопремьеры, лучше всего комедии. А самый лучший вариант – это добрые советские фильмы, например, "Кавказская пленница" или "Мимино". В общем, на любителя, главное – чтобы они вам поднимали настроение.

Вообще, помочь исправить ситуацию должен правильный отдых. В первую очередь, необходимо индивидуально подобрать себе хобби. Для кого-то это будут экстремальные виды спорта, другим это не подойдет. В любом случае залогом психического здоровья является правильное чередование труда и отдыха, которое индивидуально для каждого человека.

И еще, чаще встречайтесь с друзьями, семьей, планируйте с ними, как проведете отпуск.

Балуйте себя вкусненьким. Можно сходить в ресторан или кафе, а можно найти новый рецепт и приготовить что-то самостоятельно. Свой рацион питания нужно разнообразить продуктами, которые повышают уровень эндорфинов – "гормонов счастья". Они содержатся в бананах, апельсинах, некоторых других фруктах, а также в шоколаде. Питаться нужно регулярно, поскольку голодный человек часто становится раздражительным и злым.

И запомните, неважно, в каком мире мы живем и что нас окружает, главное – какой мир живет в нас самих. Мы сами создаем его и наше настроение.