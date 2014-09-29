Спорт за неделю: быстрая победа Лебедева и триумф российских гимнасток

Денис Лебедев. Фото: M24.ru

Боксерский вечер в Москве и ничейный результат в противостоянии "Спартака" с "Зенитом", восемь золотых медалей российских гимнасток и победная серия хоккейного ЦСКА, а также обзор предстоящих событий - в еженедельной рубрике M24.ru.

События в Москве

В 9-м туре Российской футбольной Премьер-лиги московский "Спартак" отправился в гости к лидеру чемпионата - петербургскому "Зениту". До этого поединка "сине-бело-голубые" одержали восемь побед подряд на старте чемпионата и, казалось, что только-только строящийся "Спартак" вряд ли сможет оказать сопротивление разогнавшимся питерцам.

Однако футболисты столичной команды на равных сыграли с "Зенитом" и увезли со стадиона "Петровский" ничью. При этом первый реальный шанс отличится в матче имели "красно-белые". На 16-й минуте Хурадо неплохо ударил в ближний угол, но угодил в штангу. Хозяева поля ответили в конце тайма забитым мячом, который не был засчитан из-за офсайда. Во втором тайме судья снова отменил взятие ворот, теперь только уже петербургской команды - положение вне игры было зафиксировано у Артема Дзюбы.

В итоге команды так и не смогли распечатать ворота друг друга - 0:0. "Спартак" второй раз подряд играет вничью, а победная серия "Зенита" прерывается.

Самым захватывающим поединком прошедшего тура стало противостояние ЦСКА и "Урала". По ходу матча армейцы дважды вели в счете, однако екатеринбуржцам удавалось выравнивать положение. Победный гол москвичи забили на последней минуте благодаря усилиям Сейду Думбия - 4:3. Чтобы попытаться отыграться в третий раз, "Уралу" просто не хватило времени.

Что касается других столичных команд, то "Динамо" не сумело добиться победы в домашнем матче с "Кубанью". После первого тайма подопечные Станислава Черчесова выигрывали со счетом 2:0, но удержать преимущество не смогли и в результате довольствовались лишь ничьей.

Первую победу за долгое время одержал московский "Локомотив". На своем поле "железнодорожники" обыграли пермский "Амкар" - 3:1. Отметим, что два мяча на свой счет записал защитник "красно-зеленых" Ведран Чорлука.

В турнирной таблице чемпионата "Зенит" продолжает занимать верхнюю строчку, однако ЦСКА отстает уже на 4 балла. Дальше в таблице идет очень плотная группа, которую разделяет два очка: "Динамо", "Кубань", "Терек", "Краснодар", "Спартак".

На прошлой неделе состоялись очередные матчи в Континентальной хоккейной лиге. Обращает на себя внимание победная серия столичных армейцев. Подопечные Дмитрия Квартального одержали шесть побед подряд и продолжают погоню за лидирующем в Западной конференции петербургским СКА.

Другой московский клуб - "Динамо" - также продолжил свою беспроигрышную серию. "Бело-голубые" побеждают в пяти матчах кряду и занимают четвертое место на Западе.

Большой боксерский вечер прошел в Москве в субботу, 27 сентября. Первыми на ринг дворца спорта "Динамо" вышли Денис Лебедев и Павел Колодзей. Российскому спортсмену удалось победить поляка уже во втором раунде, отправив соперника в нокаут. Колодзей сумел подняться, однако рефери принял решение, что спортсмен не в состоянии продолжить поединок. Таким образом, Лебедев защитил титул чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 90,71 килограммов.

В другом поединке россиянин Григорий Дрозд выиграл титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC, победив поляка Кшиштофа Влодарчика. Бой продлился все 12 раундов, после которых все три судьи отдали предпочтение Дрозду: 118:109, 119:108, 119:108.

Боксер Григорий Дрозд завоевал титул чемпиона мира по боксу

Уже во втором раунде Дрозд завладел инициативой. После четвертого раунда все три судьи отдавали ему преимущество в несколько очков. Влодарчику пришлось действовать активнее и раскрываться, чем воспользовался Дрозд. Кроме того, в девятом раунде поляк получил рассечение.

Таким образом, 35-летний российский спортсмен одержал 39-ю победу в профессиональной карьере (27 — нокаутом), проиграв всего один поединок.

События в мире

23 сентября в Италии стартовал 17-й женский чемпионат мира по волейболу с участием 24-х команд. По итогам первого группового этапа сборная России заняла второе место. На счету российских спортсменок четыре победы и одно поражение. Обыграть нашу команду смогли лишь американские волейболистки. Подопечные Юрия Маричева уступили со счетом 1:3 (32:34, 19:25, 31:29, 24:26)

Соперниками россиянок во 2-м групповом турнире станут сборные Болгарии (1 октября), Турции (2-го), Бразилии (4-го) и Сербии (5-го). В 3-й групповой турнир выходят три лучшие команды из восьми.

В воскресенье, 28 сентября, завершился очередной чемпионат мира по художественной гимнастике, который в этот раз прошел в Израиле. Первой в медальном зачете стала сборная России, завоевавшая восемь наград высшей пробы. Также на счету россиянок четыре серебра.

В личном многоборье победу одержала Яна Кудрявцева, второе место заняла ее соотечественница Маргарита Мамун. В упражнениях с отдельными предметами Кудрявцева и Мамун поделили первое место в упражнении с мячом, Кудрявцева одержала победу с обручем и булавами, Мамун в этих упражнениях стала серебряным призером. В упражнении с лентой первой стала Мамун, Кудрявцева заняла второе место.

Еще одно золото Мамун, Кудрявцева и Александра Солдатова выиграли в многоборье среди команд.

В групповых соревнованиях в многоборье российская команда, в составе которой выступили Диана Борисова, Мария Толкачева, Александра Семенова, Дарья Автономова, Анастасия Татарева и Анастасия Максимова, заняла четвертое место.

Что посмотреть на этой неделе

Чемпионат России по футболу уходит на продолжительную паузу в связи с проведением матчей отборочного турнира к Евро-2016. Однако без большого футбола болельщики не останутся. Уже во вторник и среду пройдут вторые матчи группового этапа Лиги чемпионов.

Так, 30 сентября московский ЦСКА на своем поле примет чемпиона Германии - мюнхенскую "Баварию". В первом туре "красно-синие" потерпели сокрушительное поражение от итальянской "Ромы", поэтому помимо решения турнирных задач, армейцы хотят реабилитироваться перед своими болельщиками за унизительный результат в Риме. Еще один российский клуб - "Зенит" - ждет сложный поединок с "Монако".

Из других интересных матчей отметим встречи: ПСЖ - "Барселона", "Манчестер Сити" - "Рома" и "Атлетико" - "Ювентус".

Кроме того, в четверг состоятся матчи в Лиге Европы, где выступают два российских клуба. Московское "Динамо" на своем поле сыграет с голландским ПСВ, а в гости к "Краснодару" приедет английский "Эвертон".

В ближайшие выходные всех поклонников быстрых скоростей ждет очередной этап "Формулы-1" - Гран-при Японии. В общем зачете лидирует британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, вторым идет его партнер по команда Нико Росберг. Замыкает тройку пилот "Руд Булла" Даниэль Риккьярдо. Россиянин Даниил Квят, выступающий за Torro Rosso, занимает 15-е место.

