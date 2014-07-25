В парке Останкино появились веломаршруты и бесплатный Wi-Fi

Фото: ИТАР-ТАСС

Строители завершают реконструкцию парка Останкино, сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ и благоустройства. В результате благоустройства в парке появились вело- и фитнес-маршруты, а также конная трасса и бесплатный Wi-FI.

"В настоящее время проводятся работы по созданию так называемого спортивного ядра, включающего скейт-парк для занятий экстремальными видами спорта и футбольное поле", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дизайн скамеек, садовых качалок, бельведера и беседок, на которые впоследствии нанесут герб Шереметьевых, реставраторы составляли по чертежам и фотографиям, найденным в ходе историко-архитектурных исследований.

В парке "Останкино" появился фитнес-маршрут на 14 километров

На созданном фитнес-маршруте протяженностью 14 километров через каждые 300-400 метров установили различные спортивные тренажеры. Кроме того, в парке появились около 7 километров транзитных веломаршрутов и 21 велопарковка.

Строители также реконструировали конюшню и создали конную трассу длиной более 4 километров. Кроме того, рабочие почистили Садовый и Останкинский пруды, а в настоящее время устанавливают там плавающие фонтаны. Также в скором времени в парке появятся кормушки для птиц и дизайнерские скворечники.

Для обеспечения безопасности отдыхающих в парке было установлено 100 камер видеонаблюдения и система голосового оповещения. Всего же на территории в более чем 70 гектаров посадили 37 деревьев и почти 2 тысячи кустарников.