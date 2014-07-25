Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

25 июля 2014, 19:11

В парке Останкино появились веломаршруты и бесплатный Wi-Fi

благоустройство реконструкция усадьбы парк Останкино культурное наследие городское хозяйство парки и пешеходные зоны

Фото: ИТАР-ТАСС

Строители завершают реконструкцию парка Останкино, сообщает пресс-служба столичного департамента ЖКХ и благоустройства. В результате благоустройства в парке появились вело- и фитнес-маршруты, а также конная трасса и бесплатный Wi-FI.

"В настоящее время проводятся работы по созданию так называемого спортивного ядра, включающего скейт-парк для занятий экстремальными видами спорта и футбольное поле", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дизайн скамеек, садовых качалок, бельведера и беседок, на которые впоследствии нанесут герб Шереметьевых, реставраторы составляли по чертежам и фотографиям, найденным в ходе историко-архитектурных исследований.

В парке "Останкино" появился фитнес-маршрут на 14 километров

На созданном фитнес-маршруте протяженностью 14 километров через каждые 300-400 метров установили различные спортивные тренажеры. Кроме того, в парке появились около 7 километров транзитных веломаршрутов и 21 велопарковка.

Ссылки по теме

Строители также реконструировали конюшню и создали конную трассу длиной более 4 километров. Кроме того, рабочие почистили Садовый и Останкинский пруды, а в настоящее время устанавливают там плавающие фонтаны. Также в скором времени в парке появятся кормушки для птиц и дизайнерские скворечники.

Для обеспечения безопасности отдыхающих в парке было установлено 100 камер видеонаблюдения и система голосового оповещения. Всего же на территории в более чем 70 гектаров посадили 37 деревьев и почти 2 тысячи кустарников.

Сайты по теме

Сюжет: Зеленая Москва: как развиваются столичные парки

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать