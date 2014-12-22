Столичные коммунальщики готовы к любым снегопадам - Цыбин

Столичные коммунальщики готовы к любым снегопадам

Более четырех тысяч бригад коммунальщиков ежедневно очищают столичные крыши от снега и наледи. Кроме того, на дороги города каждый день выходит около 7 тысяч единиц техники, передает корреспондент M24.ru с пресс-брифинга руководителя департамента ЖКХ Москвы Андрея Цыбина.

"Дорожная техника показала работоспособность, сегодня мы готовы к любым снегопадам. Ежедневно около 7 тысяч единиц техники работают", - сообщил Цыбин.

Глава ведомства добавил, что в ночь на вторник, 23 декабря, в столице прогнозируется снегопад. Коммунальщики ожидают, что выпадет до 5 сантиметров снега. По словам Цыбина, в городе, в том числе на МКАДе и вылетных магистралях, установлено 200 датчиков, которые помогают прогнозировать погоду. Это позволяет коммунальщикам за 3-4 часа подготовиться к приближающемуся снегопаду.

Говоря о реагентах, которыми обрабатываются столичные дороги, Цыбин отметил, что они экологичны.



"Реагент, который мы поставляем, экологичный, не опасен для людей и животных. У нас много датчиков, с помощью которых мы определяем, куда наносить реагент - где есть наледь. Таким образом мы сильно экономим реагент. Если вы видите, что во дворах реагенты рассыпаются не дозаторами, а, к примеру, лопатами, то надо жаловаться на портал "Наш город", - сообщил Цыбин.

Напомним, портал "Наш город" появился в октябре 2011 года и был посвящен благоустройству дворовых территорий. В августе 2013 года сайт объединил еще два интерактивных ресурса "Дороги Москвы" и "Дома Москвы". Сейчас портал "Наш город"

Напомним, порталпоявился в октябре 2011 года и был посвящен благоустройству дворовых территорий. В августе 2013 года сайт объединил еще два интерактивных ресурса "Дороги Москвы" и "Дома Москвы". Сейчас портал "Наш город" позволяет отправлять жалобы на множество городских проблем, оценивать работу чиновников и многое другое. К 2014 году количество проблемных тем, открытых на портале, превысило 150.



Глава департамента ЖКХ добавил, что в конце зимы будут произведены подсчеты того, сколько осталось реагентов.

"Что касается новых реагентов, то мы принимаем заявки перед зимним сезоном и проводим испытания, потом устраиваем общественные слушания и отправляем данные в Росприроднадзор. Надеюсь, до конца этой зимы еще будут заявки. Наши ученые разработают новые реагенты", - отметил Цыбин.

Как Москва готовится к зиме

Как ранее сообщало M24.ru, Москва впервые закупит дорожные реагенты сразу на три года - 2014-2016 годы, а не на один зимний сезон. По словам руководителя департамента ЖКХ и благоустройства Андрея Цыбина, закупка на более длительный период нужна, чтобы избежать издержек из-за роста цен на соли.

За три года в Москве для нужд коммунального хозяйства закупили около 14 тысяч единиц новой техники. Таким образом, столичные коммунальщики готовы даже к самым сильным снегопадам.

В настоящее время к работе подготовили 56 стационарных и 149 мобильных снегосплавильных пунктов, которые во время сильных снегопадов могут перемещаться по городу и плавить снег на месте.

Отметим, что в понедельник, 22 декабря, в столице ожидается облачность, местами небольшой снег и гололедица. Столбики термометров опустятся до -3 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-9 м/с. Местами сохранятся гололедица и условия для образования сосулек.

В ночь на вторник пройдет снег, местами метель, на дорогах гололедица. Днем погода испортится - пойдет мокрый снег, возможно, его налипание на провода и деревья. В столице будет около ноля, по области - от -3 до +2 градусов. Порывы южного ветра усилятся до 12-17 м/с.