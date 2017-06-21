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21 июня 2017, 07:51

Город

Памятники архитектуры вдоль МЦК подсветят

Фото: m24.ru

Более 50 исторических зданий и сооружений вдоль Московского центрального кольца (МЦК) до конца этого года подсветят, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вечером и ночью они будут загораться белым цветом холодного и теплого оттенков. Светодиодная подсветка украсит и 16 железнодорожных мостов МЦК. Таким образом, кольцо получит единую световую концепцию.

По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, архитектурно-художественную подсветку также получат объекты на 15 исторических станциях Московской окружной железной дороги. Сюда относятся вокзалы станций, здания товарных контор, конторы смотрителей и начальников станций, дома путевых и локомотивных бригад, казармы, а также бытовые и технические сооружения. Все они были построены в начале прошлого века.

Речь идет о следующих станциях:

  • станция Андроновка;
  • станция Угрешская;
  • станция Кутузовская (историческое название — Кутузово);
  • станция Лихоборы;
  • станция Владыкино;
  • станция Ростокино;
  • станция Белокаменная;
  • станция Лефортово (ранее действовавший остановочный пункт между Андроновкой и Шоссе Энтузиастов);
  • станция Кожухово (ранее действовавший остановочный пункт между ЗИЛом и Дубровкой);
  • станция Пресня (ранее действовавший остановочный пункт между Деловым Центром и Шелепихой);
  • станция Серебряный Бор (ранее действовавший остановочный пункт между Панфиловской и Стрешневом);
  • станция Черкизово (ранее действовавший остановочный пункт вблизи станции Локомотив);
  • станция Канатчиково (ранее действовавший остановочный пункт между Крымской и Площадью Гагарина);
  • станция Воробьевы Горы (ранее действовавший остановочный пункт между станциями Лужники и Площадь Гагарина);
  • станция Подмосковная (ранее действовавший остановочный пункт между станциями Стрешнево и Балтийская).
Сюжет: Запуск Московского центрального кольца
благоустройство транспорт электроэнергия культурное наследие подсветка культурные объекты МЦК ж/д и вокзалы
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