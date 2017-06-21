Памятники архитектуры вдоль МЦК подсветят

Фото: m24.ru

Более 50 исторических зданий и сооружений вдоль Московского центрального кольца (МЦК) до конца этого года подсветят, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вечером и ночью они будут загораться белым цветом холодного и теплого оттенков. Светодиодная подсветка украсит и 16 железнодорожных мостов МЦК. Таким образом, кольцо получит единую световую концепцию.

По словам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, архитектурно-художественную подсветку также получат объекты на 15 исторических станциях Московской окружной железной дороги. Сюда относятся вокзалы станций, здания товарных контор, конторы смотрителей и начальников станций, дома путевых и локомотивных бригад, казармы, а также бытовые и технические сооружения. Все они были построены в начале прошлого века.

Речь идет о следующих станциях:



станция Андроновка;

станция Угрешская;

станция Кутузовская (историческое название — Кутузово);

станция Лихоборы;

станция Владыкино;

станция Ростокино;

станция Белокаменная;

станция Лефортово (ранее действовавший остановочный пункт между Андроновкой и Шоссе Энтузиастов);

станция Кожухово (ранее действовавший остановочный пункт между ЗИЛом и Дубровкой);

станция Пресня (ранее действовавший остановочный пункт между Деловым Центром и Шелепихой);

станция Серебряный Бор (ранее действовавший остановочный пункт между Панфиловской и Стрешневом);

станция Черкизово (ранее действовавший остановочный пункт вблизи станции Локомотив);

станция Канатчиково (ранее действовавший остановочный пункт между Крымской и Площадью Гагарина);

станция Воробьевы Горы (ранее действовавший остановочный пункт между станциями Лужники и Площадь Гагарина);

станция Подмосковная (ранее действовавший остановочный пункт между станциями Стрешнево и Балтийская).