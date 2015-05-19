В "Активном гражданине" москвичи выберут цвет бордюров

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Летом или осенью в "Активном гражданине" появится голосование на тему покраски бордюров. Об этом рассказала журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. В следующем году бордюры в столице покрасят в тот цвет, который выберут москвичи.

Москвичей уже не первый год волнует вопрос цвета ограждений и бордюров. В мае 2013 году в столице хотели отказаться от желто-зеленых бордюров. Этот вопрос поднял депутат муниципального образования Щукино Максим Кац. Он предлагал красить ограждения газонов в черный цвет, а для покраски бордюрного камня использовать прозрачные лаки или маслянистую краску естественных цветов.

Затем осенью 2014 года Сергей Собянин заявил, что при покраске бордюров можно использовать любой цвет. “В какой скажете – в такой и покрасим”, – сказал мэр. Однако до сих пор традиция красить весной бордюры и ограждения в желтый и зеленый цвета в Москве сохраняется.

Ранее M24.ru сообщало, что вопрос о цвете ограждений и бордюров могут вынести на обсуждение в "Активном гражданине". Жители Царицыно обратились с соответствующей просьбой в префектуру Южного округа.

Добавим, что бордюры на московских улицах полностью заменят в течение трех лет. Работы начнутся уже в этом году, заявил ранее заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

"В пределах Садового кольца будут установлены гранитные бордюры, за его пределами – бетонные", – сказал Петр Бирюков. По его словам, бордюры в столице в течение последних 20 лет почти не меняли. При этом столичные власти не собираются выделять дополнительные средства на замену дорожных бордюров. Все работы ведутся в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией

Напомним, что приложение для электронных референдумов "Активный гражданин" было запущено в мае 2014 года. Пользователи принимают участие в различных голосованиях по локальным и общегородским проектам. Вопросы на референдумы выносятся еженедельно.

Инициировать их может мэр, члены московского правительства и территориальные органы власти. На голосование выносятся те вопросы, для решения которых чиновникам необходимо знать мнение горожан.

С помощью электронных референдумов москвичи переименовали ВВЦ в ВДНХ, отказались от снижения скорости внутри Бульварного кольца до 40 км/ч и переноса Шуховской башни. На данный момент в проекте зарегистрировано более миллиона москвичей.