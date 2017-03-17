Вдоль набережных Москвы появится около 27 км пешеходных зон

"Интервью": Петр Бирюков – о программе "Моя улица"

Около 27 километров обновленного пешеходного пространства появится вдоль столичных набережных в 2017 году. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отвечая на вопрос о том, что ждет в ближайшем будущем Котельническую, Москворецкую и Краснопресненскую набережные, Бирюков пояснил, что работы по реконструкции начнутся с Краснопресненской набережной, а затем переместятся на Гончарную набережную. Соответствующие проекты уже готовы, в них учли замечания и пожелания москвичей.

Также, по словам Бирюкова, столичные власти намерены принять меры по улучшению транспортной ситуации в районе набережных, сократив число заездов и карманов. В результате, в столице появится целая сеть набережных, которую подведут, в том числе, и к парку "Зарядье".

Заммэра добавил, что к реконструкции Пушкинской набережной планируют приступить осенью 2017 года, с тем, чтобы зимой 2018 года работы там были завершены. Ожидается, что летом следующего года Пушкинская набережная станет одним из любимых мест для прогулок и отдыха горожан.

Ремонт Андреевской и Воробьевской набережных стартует и завершится в течение 2017 года. У Воробьевых гор, подчеркнул Бирюков, благоустроят площадь с историческими фонтанами и клумбами.