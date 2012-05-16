16 и 17 мая часть Чистопрудного бульвара будет перекрыта

Часть Чистопрудного бульвара в центре Москвы будет перекрыта 16 и 17 мая в связи с проведением работ по благоустройству. Об этом сообщил представитель работающей в сквере подрядной организации.

"Сейчас часть сквера перекрыта, ведутся работы. Точно неизвестно, когда проход будет открыт. Это произойдет или завтра утром, или даже сегодня вечером", - передает его слова РИА Новости.

Сейчас на участке сквера от метро "Чистые пруды" до памятника Абаю Кунанбаеву работают машины коммунальных служб и несколько десятков рабочих. Они отмывают ограду, чистят лавочки, ведутся плиточные работы. Часть коммунальщиков работает на газонах и цветниках. С помощью спецмашины рабочие отмывают чашу фонтана "Поющий журавль".

Рядом с участком расклеены объявления префектуры ЦАО с информацией о том, что с 16 по 17 мая в сквере будут проводиться работы по благоустройству.

Басманный суд Москвы 15 мая обязал префектуру Центрального округа и полицию принять меры по прекращению акции оппозиции на Чистопрудном бульваре и навести в округе чистоту и порядок.

Утром 16 мая полиция вытеснила участников "народных гуляний" с бульвара. По сообщениям СМИ, задержанные участники акции отпускались после проведения профилактических бесед.