Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

12 июля 2014, 12:36

Москвичи контролируют благоустройство города через интернет

благоустройство парки улицы связь дворы жалобы портал Наш город

Москвичи управляют городом через интернет

Все больше москвичей управляют городом через интернет. На портал "Наш город" еженедельно приходит более 10 тысяч обращений. Это жалобы на мусор во дворе, неисправности в подъездах, стертую разметку на дорогах, сообщает телеканал "Москва 24".

Управы реагируют весьма оперативно, нерадивых чиновников увольняют.

Самыми популярными темами на портале "Наш город" являются благоустройство дворов, содержание жилых домов и дорог. Также в топ-5 попали рекламные конструкции и стройплощадки.

По словам заместителя главного редактора портала "Наш город" Яны Воронковой, посредством ресурса можно довольно быстро решить городскую проблему.

"Была опубликована жалоба на неисправный светофор, и в этот же день пришел ответ из Центра организации дорожного движения о том, что это нарушение устранено", – отметила Воронкова.

Ссылки по теме

К слову, сейчас через интернет городом управляют в два раза активнее, чем в прошлом году. В неделю отправляют 13 тысяч обращений. Лидируют Южный, Восточный и Юго-восточный округа. Наименее активен Зеленоград.

В начале июля на портале открылось 30 новых тем. Теперь жители города могут пожаловаться на стертую дорожную разметку, подтопления на проезжей части, плохое состояние пешеходных переходов, грязь и мусор на остановках общественного транспорта, несанкционированные свалки.

Чтобы исправить ситуацию, достаточно всего одной заявки. Ответ от соответствующего органа исполнительной власти появится на портале в течение восьми рабочих дней.

"Если орган исполнительной власти дал ответ, что проблема была устранена, у жителя есть возможность либо подтвердить, либо опровергнуть эту информацию, то есть у жителя есть возможность самостоятельно определять, насколько его устраивает качество работ", - добавила Яна Воронкова.

На портале теперь можно оставлять так называемые сигналы - сообщать о проблемах, которыми данный сервис пока не занимается. Сообщения, например, о бездомных животных или плохом качестве связи модераторы направляют в префектуру соответствующего округа.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать