Москвичи контролируют благоустройство города через интернет

Москвичи управляют городом через интернет

Все больше москвичей управляют городом через интернет. На портал "Наш город" еженедельно приходит более 10 тысяч обращений. Это жалобы на мусор во дворе, неисправности в подъездах, стертую разметку на дорогах, сообщает телеканал "Москва 24".

Управы реагируют весьма оперативно, нерадивых чиновников увольняют.

Самыми популярными темами на портале "Наш город" являются благоустройство дворов, содержание жилых домов и дорог. Также в топ-5 попали рекламные конструкции и стройплощадки.

По словам заместителя главного редактора портала "Наш город" Яны Воронковой, посредством ресурса можно довольно быстро решить городскую проблему.

"Была опубликована жалоба на неисправный светофор, и в этот же день пришел ответ из Центра организации дорожного движения о том, что это нарушение устранено", – отметила Воронкова.

К слову, сейчас через интернет городом управляют в два раза активнее, чем в прошлом году. В неделю отправляют 13 тысяч обращений. Лидируют Южный, Восточный и Юго-восточный округа. Наименее активен Зеленоград.

В начале июля на портале открылось 30 новых тем. Теперь жители города могут пожаловаться на стертую дорожную разметку, подтопления на проезжей части, плохое состояние пешеходных переходов, грязь и мусор на остановках общественного транспорта, несанкционированные свалки.

Чтобы исправить ситуацию, достаточно всего одной заявки. Ответ от соответствующего органа исполнительной власти появится на портале в течение восьми рабочих дней.

"Если орган исполнительной власти дал ответ, что проблема была устранена, у жителя есть возможность либо подтвердить, либо опровергнуть эту информацию, то есть у жителя есть возможность самостоятельно определять, насколько его устраивает качество работ", - добавила Яна Воронкова.

На портале теперь можно оставлять так называемые сигналы - сообщать о проблемах, которыми данный сервис пока не занимается. Сообщения, например, о бездомных животных или плохом качестве связи модераторы направляют в префектуру соответствующего округа.