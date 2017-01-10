Столичные коммунальщики сработали без сбоев в новогодние праздники

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Коммунальные службы города сработали без сбоев в новогодние и рождественские праздники, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, они успешно справились со своей задачей и в сильные снегопады, и в 30-градусные рождественские морозы.

"Все системы жизнеобеспечения города работали в штатном режиме. Сбоев в тепло-, энерго-, газо- и водоснабжении потребителей не было", – сказал заммэра.

С 26 декабря по 9 января коммунальщики работали в усиленном режиме. В период сильных снегопадов 4 и 5 января город от снега очищали порядка 11 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники и 42 тысяч рабочих.

Кроме того, во время морозов в столице установили около 200 передвижных пунктов горячего питания для верующих, пришедших на рождественские богослужения.