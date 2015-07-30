Магазины электроники отказываются от смартфонов Samsung

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Два крупных российских ритейлера – "Связной" и "Евросеть" перестали закупать смартфоны Samsung, сообщает газета "Ведомости".

Кроме этих сетей, перестали покупать телефоны розничные магазины "Мегафона" и "Вымпелкома" ("Билайн). По словам президента "Евросети" Александра Малиса, причина кроется в большом количестве брака, такого же мнения придерживаются в "Билайне".

Малис подчеркнул, что в среднем по рынку приемлемый уровень брака – менее 1%, а у Samsung он иногда превышает 7%. При этом проблемы возникают с программным обеспечением, сервис-центры их исправляют, но преимущественно за свои деньги.

Разница между суммой, которую "Евросеть" возместила покупателям бракованных смартфонов за несколько месяцев и гарантийными выплатами со стороны Samsung превысила 180 миллионов рублей.

О том же рассказывают в "Связном" и "Вымпелкоме". У первого участились случаи возврата гаджетов, причем в отличие от других брендов Samsung не компенсирует покупателю ущерб и доверие покупателей к сети подорвано.

Представитель Samsung Яна Рожкова отмечает, что со стороны покупателей у них минимальный процент претензий, и иногда это в разы ниже, чем у ближайших конкурентов.

Издание отмечает, что с некоторых пор у "Евросети", "Связного", "Вымпелкома" и "Мегафона" много общего: оба оператора с 2013 года являются совладельцами "Евросети", а брат Александра Малиса Олег стал контролирующим акционером "Связного".

Весной этого года "Связной" возобновил продажи sim-карт "Билайна" и "Мегафона", а продажа контрактов МТС – ранее главного партнера "Связного" – в июне прекратилась: оператор решил, что, сменив акционера, "Связной" стал занижать ее долю в продажах.

Взамен МТС сделала упор на собственную розничную сеть и резко снизила цены на смартфоны: оператор решил продавать телефоны по себестоимости, зарабатывая не на них, а на мобильном интернете.

По мнению экспертов, причина отказа части ритейлеров от Samsung – низкая доходность от продажи устройств, которая вызвана ценовой "войной" на рынке.