В России станет проще открыть общество с ограниченной ответственностью

В России станет проще открывать частные фирмы

В России могут упростить правила создания ООО. Однако упрощение должно быть не существенным, сказал в эфире радио "Москва FM" бизнес-омбудсмен Москвы Михаил Вышегородцев.

"Существенно упростить нельзя, а то появится слишком много фирм-однодневок, которые невозможно будет контролировать", - сказал он.

Чем проще будет создать общество с ограниченной ответственностью, тем сложнее будет налоговым и правоохранительным органам контролировать деятельность частных предпринимателей, добавил эксперт.

По его словам, в настоящее время и так достаточно просто открыть ООО. "Открыть свою фирму можно в течение одной недели. Можно даже по интернету", - сказал Вышегородцев.

Отметим, что чиновники предлагают отменить правило, по которому учредителям обществ c ограниченной ответственностью приходится заранее вносить не менее половины уставного капитала, а также открывать временный счет в банке для его оплаты.

Теперь организаторам ООО позволят уплачивать свой взнос в течение двух месяцев со дня регистрации. Чтобы избежать злоупотреблений, срок полной оплаты уставного капитала сокращается с года до двух месяцев.

Остальные правила для предпринимателей не меняются.