Горьковский автозавод приостановил работу до 10 августа

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде приостановил работу основных производств до 10 августа. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автоконцерна, производство приостановлено на время корпоративного отпуска, который согласован с профсоюзным комитетом и будет полностью оплачен.

Во время корпоративного отпуска предприятие намерено завершить модернизацию производств для подготовки ключевого проекта 2015 года – выпуска цельнометаллического фургона ГАЗель Next. Его первая презентация состоится 7 сентября на выставке Comtrans в Москве".

В этот период планируется ввести в эксплуатацию новый цех штамповки, новые сварочные линии, а также установка магнитной сепарации, необходимой для подготовки кузовов автомобилей к нанесению грунта и лакокрасочного покрытия.

Отмечается, что на предприятии будет проводиться сервисное обслуживание и ремонт оборудования, которые невозможно организовать без остановки действующего производства.

Таким образом, Горьковский автозавод стал третьим автоконцерном, который в первые недели августа отправился на корпоративный отпуск и модернизацию.

Ранее 27 июля заводы АвтоВАЗа и GM-АвтоВАЗа ушли в корпоративный отпуск до 17 августа, калужский завод Volkswagen ушел на каникулы для адаптации производства до 21 августа.