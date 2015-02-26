Правительство Москвы провело аукцион в поддержку детей, страдающих аутизмом

"Утро": В Москве прошел аукцион в поддержку детей-аутистов

Правительство Москвы совместно с благотворительными фондами "Выход" и "Галчонок" провело благотворительный аукцион в поддержку детей, страдающих аутизмом. В ходе аукциона удалось выручить около 6 миллионов рублей, передает телеканал "Москва 24".

На торги выставлялись картины учащихся центра психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков. Центр является единственным в России госучреждением, которое специализируется на помощи детям с аутизмом. Кроме того, лотами аукциона стали керамические изделия, расписанные участниками мастерской "Особая керамика".

Аукцион состоялся в доме-музее Муравьевых-Апостолов. Покупателями стали ГК "СУ-155", ГК "МонАрх", ГК "Промсвязьнедвижимость", ГК "Пионер", АФИ "Девелопмент", ADGgroup, компания MRGroup, домостроительный комбинат №1, ЗАО "ГУТА Девелопмент", ООО "ЭНКА ТЦ" и ГК "ТЭН".

Самым дорогим из лотов стала ваза "Ленинградский вокзал", выполненная художником Андреем Пашковым. Ее цена в ходе торгов превысила стартовую на 70 процентов и составила 1 миллион рублей.

Как отметила в своем приветственном слове заммэра Москвы Наталья Сергунина, организация благотворительных мероприятий – одно из важных и актуальных направлений работы, которую проводят власти Москвы для поддержки социальной сферы.

"Отрадно, что в Москве не перевелись меценаты, готовые прийти на помощь. Фонды "Галчонок", "Выход", "Подари жизнь", "Вера" и другие занимаются важнейшей социально значимой работой и нуждаются во всесторонней поддержке. Бизнес-сообщество готово прийти на помощь и, надеюсь, практика проведения подобных мероприятий будет продолжена", – добавила Сергунина.

Как сообщил глава департамента конкурентной политики Генналий Дегтев, только в прошлом году благодаря аукционам было собрано и передано в благотворительные фонды более 4,5 миллионов рублей. "Примечательно, что эта цифра в 7 раз больше, чем годом ранее", – сказал он.

Напомним, в декабре в подмосковном детском доме "Молодая гвардия" прошла благотворительная акция фонда "Федерация". Воспитанникам и администрации подарили микроавтобус. Автомашину удалось купить на средства, которые также собрали в ходе благотворительного аукциона.