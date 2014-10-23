"Шоколадница" купила сеть кофеен "Кофе Хауз"

Фото: M24.ru

Сеть "Шоколадница" купила своего основного конкурента – "Кофе Хауз". С 6 октября ООО "Шоколадный дом" является владельцем 100% доли в уставном капитале ООО "Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино бар", ООО "Альмадор" и ООО "Дилантес", сообщает ТАСС.

Оба участника сделки — крупнейшие в Москве сети кофеен, открывшиеся в 1999 ("Кофе Хауз") и 2000 ("Шоколадница") годах. Идея первой сети изначально появилась в Италии, а за основу второй было взято кафе "Шоколадница" рядом с метро "Октябрьская", которое существовало там с 1964 года.

При этом цены у конкурентов почти одинаковые - так, 150 мл кофе "американо" в "Кофе Хауз" стоит 175 рублей, а в "Шоколаднице" - 170. Еда также стоит примерно одинаково - в "Кофе Хауз" блинчики с творогом и ягодами - 235 рублей, а в "Шоколаднице" - 260 рублей.

"Кофе Хауз" до 2011 года опережала "Шоколадницу" по количеству точек, но сейчас лидирует последняя: 420 помещений, из которых более 230 в Москве, 100 в регионах и 90 франчайзинговых. У "Кофе Хауз" 226 собственных кофеен по всей России.

У каждой сети есть свои ресторанные бренды, и новые помещения, которые "Шоколадница" может получить от "Кофе Хауза", пригодятся для их развития, не исключает гендиректор консалтинговой компании "Ресткон" Елена Перепелица.

Стоит отметить, что популярность кофеен в России снижается: по данным Synovate Comcon, к концу I квартала 2014 года посещаемость кофеен упала до 13% (их опережает фастфуд — 19,7%, суши-бары — 16,4% и пиццерии — 15%).Крупнейшие участники рынка, кроме "Шоколадницы" и "Кофе Хауз", — Coffeeshop (81 заведение), Starbucks (более 75) и "Кофеин" (более 30).

Как рассказал M24.ru экономический обозреватель телеканала "Москва 24" Константин Цыганков, "после сделки "Шоколаднице" придется поднять цены – нужно закупать оборудование и нанимать новый персонал, и поэтому цены постепенно вырастут на 15-20%".

Цыганков добавил, что рост будет в течение года – полутора лет, и к этому нужно будет прибавить инфляцию, которая может достигать 10%, итого средний чек может вырасти на 30%.