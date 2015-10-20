Один из "домов-книжек" выставят на торги до конца недели

Фото: ТАСС/Артем Геодокян

Один из "домов-книжек" на Новом Арбате выставят на торги уже на этой неделе, власти намерены до конца года приватизировать здание. Об этом рассказал m24.ru глава департамента городского имущества Владимир Ефимов.

"Мы повторно выставляем дом №15. Я думаю, что на этой неделе мы объявим торги, до конца года мы планируем приватизировать здание. Уже есть вся необходимая документация", - заявил Ефимов.

Собеседник m24.ru отметил, в указанном "доме-книжке" будет создан именно гостиничный комплекс. На его создание есть градостроительное решение, которое предусматривает создание отеля.

Напомним, власти Москвы еще в прошлом году объявили, что выставят на торги три "дома-книжки": Новый Арбат, дом 11, 15, 19. Однако в феврале этого года их сняли с аукциона из-за того, что у потенциальных инвесторов возникло много вопросов, связанных с порядком урегулирования отношений с собственниками площадей.

В связи с этим было решено дополнительно проработать вопрос интересов собственников и потенциальных покупателей.

В настоящее время большая часть помещений домов-книжек сдается под офисы. Многочисленным арендаторам мэрия предоставит другие площадки, которые также находятся в собственности города.

Четыре "дома-книжки" были построены в конце 60-х годов прошлого века. Необычный вид зданий не очень понравился москвичам, которые из-за них назвали Новый Арбат "вставной челюстью Москвы".

Никита Щуренков, Виталий Воловатов