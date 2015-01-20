Город заработал на продаже подвалов около миллиарда рублей

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В 2014 года продажа подвалов принесла бюджету Москвы около миллиарда рублей. Это почти на 13% превышает показатель 2013 года, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике. Вырученные деньги пойдут на реализацию социальных проектов.

"Несмотря на меньшее количество проданных объектов, их суммарная площадь превысила показатель 2013 года и составила 8642 квадратных метра против 7251 квадратного метра", - отметил глава департамента Геннадий Дегтев.

Больше всего подвалов было приватизировано в Центральном, Северном, Восточном и Северо-Западном округах столицы. Кроме того, спрос был и на объекты, расположенные в Зеленограде.

Суммарная стоимость помещений превысила стартовую на 38%. Годом ранее превышение составляло только 14%. "Мы видим, что спрос на подвальные помещения растет. Это объяснимо, ведь вопрос цены для многих является определяющим, а подвальные помещения стоят дешевле. Представители малого бизнеса не боятся экспериментировать и открывают на этих площадях офисы, сервисные службы, торговые точки", - уточнил Геннадий Дегтев.

Помимо этого, инвестиции удалось привлечь за счет перехода на электронные торги. Они минимизируют коррупционные риски, делают процедуру наиболее прозрачной и удобной. Например, в 2013 году по приватизации подвальных помещений проводились лишь молоточные торги, а в 2014 году на долю электронных торгов пришлось уже 74%.

Напомним, Москва намерена передать в собственность жителей многоквартирных домов 2,7 тысячи квадратных метров подвальных помещений. Город будет каждый квартал готовить новые объекты для передачи жителям. Собственники могут использовать подвалы в своих целях: хранить там имущество, отдать под нужды ТСЖ или сдать в аренду под коммерческие цели - например, магазины или ремонтные мастерские. Решение об использовании подвала принимается на общем собрании собственников жилья.

Ранее M24.ru сообщало, что чердаки вслед за подвалами могут передать в общедолевую собственность жильцов многоквартирных домов. Об этом рассказал замруководителя департамента городского имущества Максим Гаман. В этом случае жильцы смогут использовать их так же, как подвалы: хранить там имущество, сдавать помещения в аренду.

"У подвальных и чердачных помещений одна правовая природа. Пока мы начали с подвалов, потому что их больше, и они в основном используются. Большинство чердачных помещений эксплуатировать сложнее. Но если мы выявим чердаки с возможностью функционального использования, то мы рассмотрим их передачу", - сказал Гаман.