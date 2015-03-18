Форма поиска по сайту

18 марта 2015, 19:55

Экономика

На ВДНХ пройдет презентация, посвященная реализации машино-мест

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Столичный департамент по конкурентной политике проведет презентацию (Road Show), посвященную реализации объектов гаражного назначения (машино-мест).

В ходе презентации планируется представить объекты, выставленные и планируемые к выставлению на торги, их технико-экономические показатели. Кроме того, будет представлена информация о порядке, условиях участия в торгах и процедуре оформления сделки.

Road Show состоится 25 марта в 15.00 на территории ВДНХ, павильон №14 "Информационный город".

бизнес презентации машино-места Road Show

