Михаил Барщевский выбран президентом Московской бизнес-ассоциации

Михаил Барщевский. Фото: ИТАР-ТАСС

Адвокат, полномочный представитель правительства РФ в высших судах страны Михаил Барщевский на два года избран президентом Московской международной бизнес-ассоциации.

Кандидатуру Барщевского на общем годовом собрании ММБА одобрили единогласно, сообщает РИА Новости.

По мнению самого избранника, основные задачи Ассоциации должны быть связаны с изменением законодательных и подзаконных актов Москвы и области. Также организация могла бы взять на себя роль коллективной защиты инвесторов.

Добавим, что предшественником Барщевского в течение нескольких лет был бывший мэр столицы Юрий Лужков. Затем ММБА работала в автономном режиме.

Комментируя новое назначение, первый заместитель председателя Совета Федерации Александр Торшин подчеркнул, что мнение юриста такого ранга придаст дополнительный импульс развитию Ассоциации. "Особенно на фоне вступления России в ВТО", - добавил Торшин.