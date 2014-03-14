Подмосковные власти нашли инвесторов для строительства 30 бань

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Подмосковья определились с инвесторами, которые будут строить общественные бани.

Как пишет газета "Коммерсантъ", крупнейшим оператором станет компания Gremm Group, которая специализируется на управлении торговыми площадями. Кроме того, в ее активах уже значатся Варшавские, Ржевские, Рублевские и Царицынские бани в Москве.

Для застройки компании группе выделены 12 участков в Ивантеевке, Коломне, Балашихе, Железнодорожном, Долгопрудном, Орехово-Зуево, Химках, а также в Одинцовском, Талдомском и Мытищинском районах. В общей сложности там будут 30 бань, на них фирма потратит около 100 миллионов долларов.

При этом в городах с населением более 50 тысяч человек появятся бани площадью 1,5 тысяч квадратных метров, в меньших населенных пунктах — около тысячи квадратных метров.

Не останется без дела и компания "Сандуновские бани", владеющая одноименным комплексом в столице. Ей доверят постройку бань в Одинцовском районе.

В настоящее время в Московской области действуют 479 бань и душевых, из которых 149 находятся в распоряжении муниципалитетов и 330 управляются частными компаниями. Стоимость часа в бане составляет от 300 до тысячи рублей, для льготных категорий - 65-150 рублей в час.