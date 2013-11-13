Будущее городских окраин обсудят на Московском урбанистическом форуме

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский урбанистический форум пройдет 5-7 декабря в Центральном выставочном зале "Манеж". Тема форума звучит как "Мегаполисы: развитие за пределами центра". Известные специалисты в области урбанистики обсудят потенциал городских окраин.

Первое пленарное заседание форума откроет мэр Москвы Сергей Собянин, который, кроме того, будет лично курировать мероприятие. Всего за время проведения международной конференции пройдет более двадцати различных сессий и четыре заседания. Посетят форум официальные представители крупнейших городов мира и авторитетные эксперты в области урбанистики.

Обсуждаться на форуме будет как международный опыт развития городских окраин – Лондона, Парижа, Мадрида и других мегаполисов, – так и проблемы московской периферии. Специалисты поговорят об экологии, инвестиционной привлекательности окраин, миграционных проблемах. Спикерами станут главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, ректор Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов, руководитель столичного департамента культуры Сергей Капков.

7 декабря, в заключительный день мероприятия, в столице пройдет городской фестиваль, который выйдет за пределы Манежа. Площадками, на которых разместится праздник, станут ДК ЗИЛ, выставочный центр "Рабочий и колхозница", Московский дом национальностей и другие культурные пространства.

Различные мероприятия пройдут в Москве и в рамках подготовки к урбанистическому форуму. Так, 15 ноября состоится лекция-вебинар "Конкурсная практика в Москве как инструмент формирования качественной городской среды" с главным архитектором столицы Сергеем Кузнецовым. Онлайн-трансляцию вебинара проведет сетевое издание M24.ru.