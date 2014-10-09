Китай инвестирует в магистраль "Москва-Казань", если ее продлят до Пекина

Фото: m24.ru

Инвесторы из Китая готовы вложиться в строительство высокоскоростной магистрали "Москва-Казань", если ее продлят до Пекина, сообщил представитель компании "Скоростные магистрали", которая является дочерней структурой РЖД.

"Кроме того, китайские строители могут предложить современные технологии строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей. Партнеры считают, что ВСМ Москва-Казань станет шагом к развитию скоростного сообщения с Россией и Европой", - приводит слова представителя компании Агентство "Москва".

Отметим, что проект Евразийского высокоскоростного транспортного коридора "Москва–Пекин" представили в сентябре на форуме в Сочи. По планам, транспортный коридор пройдет по территории трех государств: России, Казахстана и Китая. Его примерная протяженность – около 8 тысяч километров.

Что касается России, то магистраль свяжет центр страны, Поволжье и Урал, такие крупные города, как Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Пермь, Уфу и Челябинск.

Затем железная дорога пройдет по территории Казахстана с остановкой в Астане. Третий участок пути придется на Китай, он продлится до Пекина.